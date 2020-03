Unternehmer haben jetzt eine Chefin

Lensahn

Lydia Bahn übernimmt das Amt von Werner Süß (70), der nach zehn Jahren in den Ruhestand tritt. „Ich halte Frau Bahn für die ideale Besetzung“, stellt Süß zufrieden fest. „Sie ist für den Verband ein Gewinn und passt in die Zeit.“ Damit spielt Süß auch auf die unternehmerische Leistung von Lydia Bahn an, die in Heikendorf lebt. Zusammen mit ihrem Ehemann Thomas Bahn gründete sie 2004 das erfolgreiche IT-Unternehmen Assono IT-Consulting & Solutions in Schwentinental, das eine Außenstelle in Hamburg hat.

Neue Vorsitzende ist IT-Expertin

Die Firma bietet Lösungen für Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz an. Zu den Kunden gehören Unternehmen wie Panasonic, Hochschulen oder Stadtwerke. Im Angebot der IT-Firma steht neuerdings ein Chatbot, der automatisch Antworten gibt – ohne menschliches Zutun. Das Besondere daran: Die Technik spricht die menschliche Sprache und antwortet nicht mit einfacher Textausgabe. In einer schleswig-holsteinischen Stadt ist der Chatbot bereits im Einsatz als eine Art elektronische Verwaltungsauskunft.

Geboren in Kasachstan

Lydia Bahn kam im Alter von 20 Jahren mit ihren Eltern aus Kasachstan nach Deutschland. „Mein Startkapital war der Umgang mit Zahlen, Deutsch musste ich erst lernen. Also studierte ich Mathematik – Schwerpunkt Informatik.“ Im Zeitalter der Digitalisierung ist Lydia Bahn nicht nur erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch geschätzte Beraterin von Verantwortungsträgern in Politik und Wirtschaft. „Ich gebe etwas von dem zurück, was mir dieses Land geboten hat“, sagt sie mit Blick auf ihren persönlichen Werdegang in Deutschland. Seit knapp zwei Jahren gehört sie dem Unternehmensverband an. Sie kenne die Strukturen, „aber noch nicht jeden Namen“.

Insgesamt drei Frauen im Vorstand

Die weiteren 13 Mitglieder des Vorstands stehen für die Struktur der Mitgliedsunternehmen: Handwerk und Mittelstand, familiengeführte und internationale Unternehmen, Betriebe mit eigener Geschichte ebenso wie Gründer, Dienstleister und Banken. „Mit drei weiblichen Vorstandsmitgliedern sind wir zwar noch nicht am Ziel, aber auf einem guten Weg“, stellt Geschäftsführer Hannes Wendroth augenzwinkernd fest. Neben Lydia Bahn sind das Christina Buchwald („ Buchwald grün erleben, Stockelsdorf“) und Angela Metzler (Heilpädagogin aus Eutin).

Bahn möchte eine "starke Stimme" sein

Was sind die Themen, die der neuen Vorsitzenden am Herzen liegen? Sie möchte die Digitalisierung voranbringen. Das legt natürlich ihr Beruf nahe. Wichtig sei ihr die Zusammenarbeit und der Austausch im Unternehmensverband, das Miteinander der Mitglieder zum gegenseitigen Nutzen. Sie wolle, dass der Verband „eine starke Stimme“ in der Region ist und mitgestaltet.

Neuer Abschiedsgruß: "Bleiben Sie gesund"

Unter Hinweis auf die aktuelle Entwicklung zum Thema Coronavirus hatten der Unternehmensverband und die VR Bank Ostholstein Nord/ Plön als Hausherr von dem üblichen Jahresempfang in Lensahn abgesehen. Die Mitgliederversammlung wurde einvernehmlich auf das unbedingt notwendige Maß beschränkt. Für Lars Nissen, Sprecher des Vorstands der VR-Bank, war die Absage im Sinne des Allgemeinwohls. „Auch in unserem Haus haben die präventiven Maßnahmen zur Gesunderhaltung und die Versorgung unserer Kunden höchste Priorität“, sagte er zu Beginn. Am Ende verabschiedeten sich viele der Teilnehmer mit dem Spruch: „Bleiben Sie gesund“. Dieser Satz wird sich schneller verbreiten als das Virus.

