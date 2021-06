Heidkate

Am Strand in Heidkate erwartet Gäste Ruhe und Entspannung an einem langen weißen Sandstrand. Wenn die Strandtasche gepackt ist, kommen die nächsten Fragen auf: Wo kann ich parken? Gibt es einen Imbiss am Strand, und wird Kleingeld für eine Strandgebühr benötigt? Lesen Sie im Strand-Check, was Besucher und Besucherinnen im Urlaub an der Ostsee über den Strand in Heidkate wissen müssen.

Aktuelle Daten für den Strand in Heidkate: Beflaggung, Wassertemperatur, uvm.

Fährt ein Bus an den Strand in Heidkate?

Weil es in Heidkate selbst keine Bushaltestelle gibt, ist es am einfachsten, mit dem Auto anzureisen. Parkplätze stehen direkt am Strand in Heidkate zur Verfügung. Heidkate liegt unweit von Kiel, mit dem Auto sind es rund 25 Kilometer.

Wo genau kann ich parken? Ist das Parken am Strand in Heidkate kostenlos?

Mit dem Auto kann man ganz bequem auf zwei Parkplätzen direkt an den Strand in Heidkate fahren. Ein Ticket für den ganzen Tag kostet sechs Euro.

Gibt es eine Strandkorbvermietung am Strand in Heidkate?

Nein, Strandkorb-Fans kommen in Heidkate nicht zu ihrem Glück. Um am Strand in Heidkate einen Tag im Urlaub an der Ostsee zu verbringen, müssen Badegäste ihre Picknickdecke oder ein großes Handtuch mitbringen.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken am Strand in Heidkate?

Das Bistro-Café "Deichterrassen" bietet im Sommer Verpflegung für den Urlaub an der Ostsee an. Für den kleinen Hunger gibt es Kaffee und Kuchen, aber auch warme Speisen sind im Angebot.

An einem Imbisswagen auf dem Parkplatz vom Strand in Heidkate bekommen Strandbesucher- und besucherinnen außerdem Eis, Getränke sowie Pommes und Currywurst.

Gibt es Spielgeräte oder einen Spielplatz für Kinder?

Spielgeräte und Spielplätze sucht man am Strand in Heidkate vergeblich. Dafür bietet der breite Sandstrand genügend Möglichkeiten für Kinder, kreativ zu werden. Wo lässt es sich schöner toben, als im Urlaub an der Ostsee?

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Die öffentlichen Toiletten am Parkplatz beim Leuchtturm haben ganzjährig geöffnet. Zusätzlich gibt es ein WC-Häuschen bei den "Deichterrassen", der Weg dorthin ist ausgeschildert.

Muss ich am Strand in Heidkate eine Strandgebühr zahlen? Wie hoch ist die?

Grund zur Freude: Heidkate nimmt für einen Besuch an der Ostsee keine Strandgebühren. Der Zugang ist zu dem vier Kilometer langen Strandabschnitt Heidkate, der zur Gemeinde Wisch gehört, ist frei.

Ist der Strand in Heidkate bewacht?

Für die Sicherheit der Badegäste wird im Juli und August gesorgt. In dieser Zeit werden Teile des Strandes von einer Badeaufsicht bewacht.

Ist das Reiten am Strand in Heidkate erlaubt?

Für viele ist es ein Traum, im Urlaub an der Ostsee mit dem Pferd an leeren Sandstränden entlang zu galoppieren und dabei das Wasser unter den Hufen spritzen zu lassen. In Heidkate bietet sich ein wunderschöner Ort zum Reiten am Strand. Einige Reiterhöfe bieten Touren an.

Das Reiten am Strand in Heidkate ist allerdings nur außerhalb der Saison vom 1. November bis 14. März erlaubt. Außerdem müssen Reiter und Reiterinnen eine Schulung beim Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz Schleswig-Holstein besuchen und sich zertifizieren lassen.

Sind Hunde am Strand in Heidkate erlaubt?

Ein Spaziergang mit dem Hund ist in Heidkate nur in der Nebensaison am Hundestrand gestattet. Der Hundestrand von Heidkate findet sich vor dem Leuchtturm.

Gibt es einen Campingplatz in Heidkate?

Wer für seinen Urlaub in Schleswig-Holstein länger in Heidkate bleiben will, kann auf dem Campingplatz "Heidkoppel" campen. Der verspricht seinen Gästen einen erholsamen Urlaub an der Ostsee in der Natur ohne viel Trubel und Action. Und Kiel ist nicht weit entfernt.

Gibt es sonstige Tipps zum Strand in Heidkate?

In Heidkate schlägt das Surferherz hoch. Die Surfschule Heidkate liegt direkt am Deich und bietet von Windsurfen über Kitesurfen bis hin zu Stand-Up-Paddeling ein großes Angebot an Aktivitäten. Der Urlaub an der Ostsee kann kommen.