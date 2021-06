Laboe

An einem knapp zwei Kilometer langen Sandstrand in Laboe kann man sich im Urlaub an der Ostsee wunderbar die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und dem Rauschen der Wellen lauschen. Kinder können im feinen Sand Burgen bauen und im Wasser spielen. Das Wasser vor dem Strand ist flach und damit für Kinder gut geeignet.

Aber auch Bewegungsfreudige kommen am Strand in Laboe auf ihre Kosten: Er ist ein beliebter Ort für Surfer.

Besonderes Flair bietet die Promenade, die am gesamten Strand in Laboe entlangführt und zu einem Spaziergang einlädt, und zwischendurch gibt es dann noch ein Eis oder eine Pommes auf die Hand. Ein Tipp ist zudem ein Besuch in der Tapas Bar direkt am Strand in Laboe, wo man am Abend einen Sonnenuntergang genießen kann.

Wie komme ich mit dem Bus zum Strand in Laboe?

Die Linie 14 fährt zwischen Kiel und Laboe und hält in Laboe in der Hafenstraße. Von dort aus sind es noch etwa 200 Meter bis zum Strand in Laboe. In der Zeit von April bis Oktober bringt auch die Fähre aus Kiel Urlauber nach Laboe direkt an den Hafen, der an den Strand angrenzt.

Gibt es eine Strandkorbvermietung am Strand in Laboe?

Mit einem Strandkorb wird der Urlaub in Schleswig-Holstein noch entspannter. Die Kioske an der Strandpromenade Laboe vermieten Strandkörbe an Badegäste. Ein Tageskorb kostet elf Euro.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken am Strand in Laboe?

So ein Urlaub an der Ostsee macht hungrig. Nach einem Imbiss oder Restaurant muss man am Strand in Laboe nicht lange suchen. An der Strandpromenade gibt es zahlreiche Angebote. Kioske bieten Snacks, Eis und Getränke an. In zwei Imbissen gibt es Warmes wie Currywurst und Pommes, das "Strandland" bietet Burger an.

Drei Restaurants liegen direkt am Strand in Laboe, darunter das Ocean Eleven und die Pizzeria Dolce Vita. Wer es romantisch mag, für den lohnt sich ein Besuch in der Tapas Bar Buena Vista zum Sonnenuntergang.

Gibt es Spielgeräte oder einen Spielplatz für Kinder?

Mit Kindern wird es am Strand in Laboe garantiert nicht langweilig. Drei Spielplätze an der Lesehalle, an der Meerwasserschwimmhalle und am Kiosk am Katzbek sorgen für Spaß und Abenteuer.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette am Strand in Laboe?

Strandbesucher- und besucherinnen haben Zugang zu drei öffentlichen Toiletten Strand in Laboe. Eine Toilette befindet sich bei der Tapas Bar Buena Vista, eine hinter der Meerwasserschwimmhalle und eine am Kiosk am Katzbek.

Muss ich am Strand in Laboe eine Strandgebühr zahlen? Wie hoch ist sie?

Der breite, feinsandige Kurstrand vor den Toren der Stadt Kiel ist etwa einen Kilometer lang. Er beginnt am Laboer und endet 300 Meter vor dem Marineehrenmal. Wer an den Strand in Laboe möchte, muss zwischen dem 15. März und 31. Oktober Strandgebühren bezahlen. In der Hochsaison vom 1. Mai bis 31. September liegt die Strandabgabe bei 2,50 Euro, in der Nebensaison bei 1,50 Euro. Das gilt für Erwachsene ab 18 Jahren. Einen kleinen Bereich am Strand in Laboe in der Nähe des Marineehrenmals können Badegäste beim Urlaub an der Ostsee kostenlos besuchen. Der 400 Meter lange Freistrand liegt nördlich vom Ehrenmal.

Wo kann ich am Strand in Laboe parken? Ist das Parken kostenlos?

Die Entfernung zwischen Kiel und Labie beträgt knapp 20 Kilometer. Die nächsten kostenpflichtige Parkplätze sind der Parkplatz Wiesenweg und der Parkplatz Katzbek. Die Tourist-Info empfiehlt darüber hinaus den Parkplatz am Ehrenmal. Dort kostet eine Tageskarte neun Euro. Auch der Parkplatz am Hafen ist in der Nähe, dort liegt die maximale Parkdauer bei vier Stunden.

Ist der Strand in Laboe bewacht?

In der Zeit von Juni bis September ist die Wasserwacht Kiel des Deutschen Roten Kreuzes am Strand in Laboe vertreten. Das gestaltet den Urlaub an der Ostsee sicherer.

Ist das Reiten am Strand erlaubt?

Am gebührenpflichtigen Kurstrand ist das Reiten ganzjährig untersagt. Außerhalb der Saison vom 1. November bis 14. März dürfen Reiter mit ihren Pferden allerdings an den Frei- und Hundestrand.

Sind Hunde am Strand in Laboe erlaubt?

Hier gilt: Hunde dürfen vom 15. März bis 31. Oktober nicht an den Kurstrand. Der 150 Meter lange Hundebereich am Freistrand liegt in der Nähe vom U-Boot.

Gibt es einen Campingplatz in Laboe?

Der nächste Campingplatz ist "Campingplatz Neustein" in Stein. Er ist durch seine überschaubare Größe von etwa 3,5 Hektar gemütlich und familiär, aber eben auch nicht weit Entfernt von Kiel.

Gibt es sonstige Tipps für einen Besuch am Strand in Laboe?

Es warten zahlreiche Aktivitäten auf die Strandgäste. Laboe ist ein Hotspot für Surfer. Die Wassersportschule "Surfer's Paradise" liegt direkt am Strand und bietet verschiedene Surf-Kurse an.

Eine weitere Besonderheit ist ein Fitness-Parkour direkt am Strand in Laboe. An verschiedenen Geräten kann man bei der Meerwasserschwimmhalle ein kleines Workout absolvieren.

Auch ein Beach-Volleyball-Feld wird jedes Jahr aufgebaut. Es findet sich zwischen der Schwimmhalle und der Tapas Bar "Buena Vista". Im Jahr 2021 ist wegen der Corona-Pandemie ungewiss, ob das Beach-Volleyball-Feld aufgebaut wird.

Zudem können sich Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, bei der Förde Fewo kostenlos einen Strandrollstuhl leihen.