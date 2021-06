Mönkeberg

Der Mönkeberger Strand liegt direkt am Fördewanderweg und dem Sportboothafen. In der Strandbar gibt es Snacks und Getränke.

Wie komme ich mit dem Bus an den Strand in Mönkeberg?

Mit der Linie 15 der KVG (Kiel-Heikendorf) geht es bis zur Haltestelle „Gänsekrug“ in Mönkeberg. Von dort sind es zu Fuß etwa 750 Meter durch den Gänsekrugredder und die Stubenrauchstraße bis zum Mönkeberger Strand. Der Ortsbus von Vineta (Linie 104) hält direkt am Fähranleger in Mönkeberg, allerdings nicht an den Wochenenden. Außerdem bringt die Fördefährlinie F1 der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (FSK) Besucher an den Mönkeberger Strand.

Gibt es eine Strandkorbvermietung in Mönkeberg? Was kostet ein Strandkorb mindestens?

In Mönkeberg gibt es keine Strandkorbvermietung.

Gibt es etwas zu essen oder zu trinken, vielleicht einen Imbiss oder ein Restaurant?

Zantopps Fährhaus am Mönkeberger Strand versorgt Strandbesucher ausschließlich unter freiem Himmel in Loungemöbeln oder im Strandkorb mit selbstgemachtem Eis, Strandsnacks oder Kaffeespezialitäten.

Gibt es Spielgeräte oder gar einen Spielplatz für Kinder am Mönkeberger Strand?

Es gibt weder Spielplatz noch Spielgeräte für Kinder, aber es gibt Pläne etwa für ein Volleyballfeld oder eine Badeinsel.

Wo ist die nächste öffentliche Toilette?

Bei Zantopps Fährhaus am Fähranleger gibt es eine öffentliche Toilette.

Muss ich in Mönkeberg eine Strandgebühr bezahlen? Wie hoch ist sie?

Für die Benutzung des Mönkeberger Strands wird keine Gebühr fällig.

Wo kann ich am Mönkeberger Strand parken? Ist das Parken kostenlos?

Eine begrenzte Zahl an kostenpflichtigen Parkplätzen findet sich direkt im Strandweg am Fähranleger, wo die Dampfer aus Kiel oder Laboe anlegen.

Ist das Reiten am Mönkeberger Strand erlaubt?

Das Reiten ist nicht erlaubt.

Gibt es Besonderheiten am Mönkeberger Strand?

Der Strand bietet auf der Sonnenseite der Kieler Förde einen unverbauten Blick auf das Abendrot über dem anderen Fördeufer. Keine Strandkörbe, keine Bäume und keine Häuser stellen sich beim Urlaub in Schleswig-Holstein in den Weg.