Laboe

Voß war in Laboe aufgewachsen, hatte im Laboer Rathaus Verwaltung gelernt, unter anderem das Bauamt geleitet und in den vergangenen 20 Jahren im Kieler Landtag gewirkt. Er ging für die Grünen ins Rennen und setzte sich gegen die Laboer Kandidatin Inken Kuhn ( SPD) und den Laboer Mitbewerber Günther Petrowski ( CDU) durch. In der Sitzung der Gemeindevertreter legte Voß vor zahlreichen Zuschauern den Amtseid ab. Damit endet die ehrenamtliche Führung des Ostseebades. Die Grünen hatten sich in ihrem Wahlprogramm die Rückkehr zum Hauptamt auf die Fahnen geschrieben und hatten den Nerv der Bürger getroffen.