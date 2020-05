Das Ostseebad Laboe bleibt auch in Zeiten von Corona Anziehungspunkt für Tagesgäste, Camper, Kitesurfer und Touristen. Das zeigte sich am Wochenende eindrucksvoll. Für die einen Grund zur Freude, andere sehen das mit Sorge. Das Wochenende lieferte einen Vorgeschmack auf den Ansturm zu Pfingsten.

Von Astrid Schmidt