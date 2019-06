Schwentinental

Am vergangenen Sonnabend gegen 16 Uhr gingen im Ostseepark in Schwentinental plötzlich die Lichter aus: Ein Stromausfall legte das große Gewerbegebiet mit seinen rund 60 Läden und angesiedelten Unternehmen zum Teil bis zu zweieinhalb Stunden lahm. Auch das DRK-Heim war betroffen.

Die Stadtwerke Schwentinental orteten den Fehler an einem Mittelspannungskabel zwischen der Henry-Dunant-Straße und der Gutenbergstraße - Ursache für den Stromausfall war demnach eine defekte Muffe. Im Einsatz war am Sonnabend auch ein Messwagen der Stadtwerke Kiel.

Das schadhafte Kabel wurde freigeschaltet. Am Montag konnten die Techniker der Schwentinentaler Stadtwerke den Standort schließlich punktgenau lokalisieren und rückten wiederum aus, um das Kabel zu reparieren.

DRK Heim in Schwentinental : Notstromaggregat eingeschaltet

Die meisten Geschäfte des Ostseeparks waren am Sonnabend nach Angaben von Stadtwerke-Geschäftsführer Jens Wiesemann nur etwa eine Stunde ohne Strom. Um das Gelände des DRK-Heims an der Henry-Dunant-Straße herum dauerte der Ausfall am längsten.

"Es hat rund zweieinhalb Stunden gedauert", sagte der stellvertretende Geschäftsführer des DRK-Heims, Nicky Arnold, auf Nachfrage. "Aber wir haben ein Notstromaggregat, das sich eingeschaltet hat, und zur Versorgung unserer Nebengebäude mobile Notstromgeneratoren", ergänzte er.

Diese Maßnahmen gewährleisteten die Versorgung, wenn auch eingeschränkt. Schäden im DRK-Heim und den drei Nebengebäuden habe es nicht gegeben, so Arnold.

Mehr aus Plön lesen Sie hier.