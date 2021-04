Ostseepark: So reagieren Händler und Kunden auf "Click and Meet" in Kiel

Schwentinental

„Wir haben ein normales Geschäft wie in der Vorwoche und nicht das Gefühl, dass wir vom Shopping-Tourismus überrannt werden“, sagt Marcel Dallach, Filialleiter des CB-Modemarktes im Ostseepark Schwentinental. Das Unternehmen hat Filialen in ganz Norddeutschland, unter anderem in Kiel, Flensburg und Lübeck. Am Standort in Flensburg wurden erste Erfahrungen mit „Click and Meet“ gesammelt, das nach Angaben von Dallach vor allem eine psychologische Barriere schafft und dadurch weniger Kunden anlockt. „Es ist eine angespannte Situation für uns alle. Wir im Handel wünschen uns mehr Aufklärung.“

Trotz des Kundenrückgangs in Kiel ist von einem Ansturm auf die Geschäfte im Ostseepark Schwentinental kaum etwas zu spüren. Lediglich am Dienstag nach Ostern habe es nach Auskunft von Rainer Drefs, Mitinhaber vom Kreativhaus, „ein bisschen mehr Verkehr“ gegeben. Zudem seien in seinem Geschäft mehrere Anrufe eingegangen. „Viele Kunden sind verunsichert, wann und wie sie einkaufen können.“

"Click and Meet" in Kiel: Unruhe unter Kunden im Ostseepark Schwentinental

Den Eindruck teilt Andreas Wagner von Wagners Spiel- und Technikwelt. „Es gibt viele Missverständnisse und Verunsicherungen hinsichtlich der Informationen“, sagt er. Auch bei ihm klingele das Telefon derzeit regelmäßig. Die Standardfrage, die seine Frau Diethild Wagner von vielen Kunden hört: „Haben Sie richtig auf?“ Zudem sei wegen "Click and Meet" eine gewisse Unruhe unter den Kunden zu spüren. „Einige befürchten, dass bald wieder alles geschlossen werden könnte“, meint Andreas Wagner. Doch von einem Ansturm durch Shopping-Touristen aus Kiel oder anderen Regionen in Schleswig-Holstein spürt Familie Wagner kaum etwas. In ihrem Geschäft im Ostseepark Schwentinental, so die Inhaber, würden auch sonst viele Kunden aus der Landeshauptstadt Kiel und anderen Kreisen einkaufen. Derzeit seien besonders Beschäftigungen für Kinder aus dem Outdoor-Bereich wie Sandspielzeug, Roller oder Laufräder gefragt.

Auch in Sachen Elektronik gibt es offensichtlich keine erhöhte Nachfrage in den Geschäften im Ostseepark Schwentinental. Nach Auskunft von Pressesprecherin Kristiane Müller-Drensler der Mediamarkt-Saturn-Gruppe ist das Kundenaufkommen in der Mediamarkt-Filiale im Ostseepark Schwentinental derzeit nicht größer als in den Filialen mit „Click and Meet“- oder „Click and Collect“-Modell. „Wir sehen, dass diese von unseren Kunden gleichermaßen gut angenommen werden.“ Auch bei Bo-Design, einem Unternehmen für hochwertige Möbel und natürliche Wohnkonzepte, ist es ruhig geblieben: „Die Geschäfte sind gut, aber nicht überproportional hoch“, sagt Inhaber Ingo Jänisch-Herbst, der auch überregional tätig ist.

Ostseepark Schwentinental: Kundin sammelte schlechte Erfahrung mit „Click and Meet“ in Kiel

Von den Kunden, die am Dienstag im Ostseepark Schwentinental unterwegs waren, kamen offenbar nur wenige gezielt aus Kiel oder anderen Landesteilen, weil sie das „Click and Meet“-Modell mit Kontakterhebung umgehen wollten. Eine Kundin reiste allein „wegen der guten Schulranzenberatung“ mit ihrem Sohn extra aus Neumünster an, zwei Kieler, die die aktuelle Situation noch nicht kannten, wollten „große Kundenmengen im Citti-Park“ vermeiden, eine Heikendorfer Familie zeigte sich erleichtert, als sie merkte, dass der große Ansturm im Ostseepark Schwentinental ausgeblieben ist.

Ostseepark Schwentinental: „Es ist nicht mehr los als sonst“

Julie Morvan aus Kiel traf sich hingegen mit ihrer Freundin Sabrina Engelhardt aus Dobersdorf ganz bewusst zum gemeinsamen Einkaufsbummel im Ostseepark, weil sie am Vortag schlechte Erfahrung mit dem „Click and Meet“-Modell in Kiel gesammelt hatte. Vor einem Elektronikgeschäft hatte sich eine Warteschlange gebildet, nach der Registrierung über einen QR-Code sollte Julie Morvan eine halbe Stunde warten. „Dazu hatte ich keine Lust.“

Dass der befürchtete Ansturm von Shopping-Touristen bislang nicht eingetroffen ist, blieb auch im Schwentinentaler Rathaus nicht unbemerkt. Regelmäßig schickt die Stadt Kontrollstreifen vom Ordnungsamt durch den Ostseepark Schwentinental. Nach Auskunft des Rathauses seien rund um die Osterfeiertage mehr Kunden gekommen, aber ansonsten sei es ruhig geblieben. „Es ist nicht mehr los als sonst“, hieß es von offizieller Seite.