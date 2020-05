Papiertheater: Der Vorhang bleibt zu

Preetz

„Wir sitzen hier mit schwerem Herzen: Wir haben noch von Woche zu Woche gehofft, aber nun ist es eine Absage von vielen“, sagt Inga Feldmann, als Geschäftsführerin der Volkshochschule Preetz eine Mitorganisatorin des Papiertheatertreffens. Das Festival war von Barbara und Dirk Reimers vom Papiertheater Pollidor in Preetz aus der Taufe gehoben worden und wird zusammen mit der VHS auf die Beine gestellt.

Flache Figuren an Stäben

Gespielt wird in der Regel auf kleinen Bühnen aus Pappe oder Papier, in denen flache Papierfiguren an Stäben oder von Hand geführt agieren. Bis ins 20. Jahrhundert hinein erfreuten sich die Miniaturbühnen in der bürgerlichen Gesellschaft einer so großen Beliebtheit, dass es zahlreiche prosperierende Verlage gab, die eine große Auswahl von Bühnen, Figuren und Textheften herausbrachten, um das große Theater zu imitieren.

Das Besondere am Preetzer Papiertheatertreffen: Alle Stücke sind deutsche Erstaufführungen – das ist die strenge Vorgabe und hebt das Festival von anderen ab. Dieses Kriterium hat dazu geführt, dass sich das Papiertheater längst über das klassische Spielen bekannter Theaterstücke hinaus entwickelt und neue Formen geschaffen hat.

Akteure brechen aus kleinem Rahmen aus

Mancher Akteur agiert längst nicht mehr nur hinter, sondern auch neben der Bühne und bricht aus dem kleinen Rahmen aus. Gearbeitet wird außerdem mit Beleuchtungs- und Toneffekten.

Die internationalen Bühnen führen ihre Stücke meistens in englischer Sprache auf, es gibt aber für das Publikum Zusammenfassungen des Inhalts auf Deutsch.

Wegen der Corona-Pandemie fällt nun die Veranstaltung im September aus. Zum ersten Mal in der Geschichte. 2001 musste das Festival nach dem Terrorangriff auf das World Trade Center um einen Tag gekürzt werden, weil die Bühnen aus den USA nicht anreisen konnten, erinnert sich Dirk Reimers. „Aber einen Komplettausfall hatten wir noch nie.“

Jetzt hätten aber auch viele Spieler von sich aus gesagt, dass ihnen das Risiko zu groß sei, viele wussten auch gar nicht, ob sie überhaupt im September schon aus ihren Ländern ausreisen dürften.

"Das finanzielle Risiko war zu groß"

„Wir sind ein internationales Festival, auch das finanzielle Risiko war zu groß“, betont Inga Feldmann. Sie hätten auch gar nicht gewusst, in welchen Räumen man spielen könnte. Erst im vergangenen Jahr waren die Aufführungen, die vorher auf verschiedene Standorte verteilt gewesen waren, in den Schulen am Hufenweg (ehemalige Wilhelminenschule) unter einem Dach zusammengefasst worden.

Ausgewählte Stücke stattdessen über das Internet zu zeigen, ist für sie keine Option. „Da fehlt die Atmosphäre“, meint Feldmann.

„ Papiertheater ist und bleibt eine intime künstlerische Veranstaltung – durch Begeisterung oder Kritik der Zuschauer bekommt der Spieler Inspiration für etwas Neues“, fügt Reimers hinzu.

Retrospektive im Internet

Dafür kündigt die VHS-Geschäftsführerin aber einen Film als eine Art Retrospektive an, der am 12. September ab 15.15 Uhr gezeigt werden soll – der Termin, an dem das Papiertheatertreffen eigentlich offiziell eröffnet werden sollte.

