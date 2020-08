Giekau

Der Spediteur Kay Pagels liegt seit Jahren im juristischen Streit mit den Behörden. Er hat sich auf seinem Grundstück in der Seestraße zwei Lkw-Parkplätze anlegen lassen und darauf die Zwölf-Tonner von sich und seinem Schwiegersohn abgestellt. Der Fall beschäftigte zuletzt das Oberverwaltungsgericht, das eine Nutzung des Parkplatzes untersagte. Begründung: Eine gewerbliche Nutzung sei an der Stelle nicht erlaubt. Der Kreis Plön setzte das Verbot zuletzt per einstweiliger Verfügung durch. Dem Spediteur drohen bis zu 1500 Euro Strafe pro Tag, wenn er die Lkw auf seinem Grundstück abstellt.

Autofahrer fühlen sich gestört

Danach schwappte der Konflikt auf die Öffentlichkeit über. Pagels und sein Schwiegersohn parken seit wenigen Wochen vor dem Haus in der beschaulichen Seestraße. Das störte aber viele Autofahrer. Auf einem Transparent erklärt Pagels den Autofahrern, warum seine Fahrzeuge dort stehen.

Unstrittig: Tagsüber dürfen die Lkw dort stehen

Unstrittig ist, dass die Lkw tagsüber von 6 Uhr morgens bis 22 Uhr abends prinzipiell auf der Straße parken können. Dagegen hat die Straßenverkehrsordnung nichts. Bei der Verkehrsschau legten die Vertreter fest, wo die Lkw auf dem kleinen Straßenstück nicht stehen dürfen. Auch tagsüber. Sie müssen mindestens 15 Meter von den beiden Bushaltestellen entfernt sein. Die andere Einschränkung: Auch in einer Kurve der Seestraße ist Parken – nicht nur für Lkw – nicht erlaubt.

Amt Lütjenburg prüft noch einmal

Der Kreis hatte in einer Stellungnahme das nächtliche Parken der Lkw mit Hinweis auf die Straßenverkehrsordnung für verboten erklärt. In einem allgemeinen Wohngebiet dürfen Fahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen zwischen 22 und 6 Uhr morgens nicht stehen. Das Amt Lütjenburg prüft das noch einmal in eigener Zuständigkeit. Ebenso soll klargestellt werden, ob es sich um ein reines oder ein allgemeines Wohngebiet handelt.

Bürgermeister sucht nach Alternativstandorten

Die Lösung könnte woanders liegen. Bürgermeister Manfred Koch und Gemeindevertreter wollen sich Gedanken machen, ob es für die Lkw Ausweichflächen im Ort gibt. „Gemeindeeigene Grundstücke haben wir zumindest in Giekau nicht“, sagte Koch. Die Parkplätze müssten auch eine bautechnische Grundlage haben. „Wir können sie nicht irgendwo auf dem Rasen parken.“

