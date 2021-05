Bellin

Die Gemeinde klagt darüber, dass auf dem bundeseigenen Parkplatz mit der herrlichen Aussicht auf den Selenter See die Abfälle nicht in den bereitstehenden Mülleimern entsorgt, sondern achtlos auf den Asphalt oder in den Hang geworfen werden – direkt neben den Schildern mit der Aufschrift „Mein Müll muss mit“.

Der Parkplatz wird von vielen Lkw-Fahrern für eine Rast angesteuert, aber auch zahlreiche Wohnmobile stehen auf der Fläche. Viele Fahrer bleiben auch über Nacht.

Immer wieder Vandalismus

Das sorgt für unappetitliche Zustände. Denn der Imbiss hatte wegen des Corona-Lockdowns geschlossen, ein öffentliches WC gibt es nicht. „Wir haben ja ein eigenes Gebäude, das wir früher als öffentliche Toilette angeboten haben. Allerdings gab es immer wieder Vandalismus“, berichtet Bürgermeister Bernd Oelke. Die Gemeinde habe kein Geld, um ständig neue Reparaturen zu zahlen.

Der Ortstermin mit den Vertretern der Straßenmeisterei sei aus Sicht der Gemeinde „eher ernüchternd“ gewesen, bilanziert der enttäuschte Bürgermeister. „Sie konnten uns leider nicht in irgendeiner Weise Mut machen, dass uns von Bundesseite geholfen wird.“

Immer wieder sei auf ein Schreiben des Ministeriums verwiesen worden, wonach keine Möglichkeit bestehe, sanitäre Anlagen in Bellin einzurichten. Das ginge nur an Bundesstraßen, die direkt von den Autobahnen abgingen oder eine besondere Bedeutung hätten.

Gemeinde hat kein Geld für öffentliche Toilette

Die überregionale Bedeutung sei aus Sicht der Gemeinde wegen der Verbindung nach Dänemark gegeben, aber die Behörden sähen das anders. „Da ist leider gar nichts von Seiten des Bundes zu erwarten“, so Oelke. Der Gemeinde selbst fehlten die finanziellen Mittel.

Der Parkplatz werde einmal im Jahr von der Straßenmeisterei gereinigt. Diese Reinigung stehe demnächst an. „Dann sieht es allerdings nach einer Woche so aus wie vorher“, so Oelke. Für eine regelmäßige Reinigung habe die Straßenmeisterei laut ihrer Auskunft zu wenig Mitarbeiter.

Nur wenn illegal Sperrmüll abgeladen werde, bekomme die Gemeinde Unterstützung. „Wir sagen Bescheid, und sie holen ihn ab.“ Einmal im Jahr beteilige sich auch die Gemeinde Lammershagen an der Frühjahrsputzaktion und reinige den Strand und den Hang.

„Der Rastplatz wird regelmäßig durch die Straßenmeisterei gereinigt und bei erhöhtem Müllanfall nach Bedarf“, erklärt dazu der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV).

Im Kreis Plön gibt es keine öffentlichen Toiletten an Bundesstraßen

Zum Thema öffentliche Toilette erläutert der LBV, dass sich die Voraussetzungen für Rastanlagen (PWC) an Bundesstraßen aus der sogenannten ERS („Empfehlungen für Rastanlagen an Straßen“) ergäben. Danach könnten die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer und die Verkehrssicherheit auch an den Bundesstraßen unbewirtschaftete Rastanlagen in regelmäßigen Abständen erfordern.

Diese sollten an Bundesstraßen nur an Streckenzügen mit einer vorhandenen oder geplanten Länge von mehr als 50 Kilometern ohne Ortsdurchfahrten angelegt werden. „An autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraßen sind Rastanlagen standardmäßig mit einem WC-Gebäude auszustatten“, so der LBV. Der Regelabstand betrage dort 25 bis 30 Kilometer.

Auf Nachfrage teilte der LBV mit, dass im Kreis Plön keine öffentlichen Toiletten im Verlauf von Bundesstraßen vorhanden seien. Im Bundesland Schleswig-Holstein gebe es insgesamt elf PWC-Anlagen.

Zusätzliche Mülltonne für den Abfall

Um das Thema Müll ging es auch in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung Lammershagen. Gegenüber vom Parklatz an der Seeseite, der dem Bund gehört, liegt eine gemeindeeigene Parkfläche. Dort stehe ein großer Müllcontainer, in dem die Abfälle aus den Abfallkörben in Bellin entsorgt werden, erläutert Bürgermeister Bernd Oelke. Der Container werde von April bis Oktober alle 14 Tage geleert.

Im Winter seien allerdings die Papierkörbe schon voll gewesen, weil bei schönem Wetter mehr Besucher als sonst am Strand gewesen seien. Deshalb habe er zusätzlich eine 240-Liter-Mülltonne angeschafft, berichtet der Bürgermeister. Die Gemeinde habe nun den Wunsch gehabt, den Halbjahresrhythmus der Müllcontainer-Leerung um drei Monate auszudehnen. Doch die einzig mögliche Alternative sei ein Ganzjahresrhythmus, den die Gemeindevertreter ablehnten.