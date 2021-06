Wisch

Anik Lazar sitzt mit einem Becher Kaffee auf einem Campingstuhl vor ihrem Wagen und schaut vom Parkplatz in Heidkate ins Grüne. „Es ist wunderschön hier. Das ist einer der letzten Naturstrände überhaupt, der nicht komplett vermarktet ist“, sagt die junge Großstädterin, die mit Kind und Hund für eine Nacht spontan angereist ist. Sie kennt Heidkate noch aus ihrer Kindheit und liebt diesen Ort. „Wir wollten einfach mal ein bisschen raus“, sagt sie. Auf den umliegenden Campingplätzen habe sie keine freie Stellfläche mehr für ihren Camper bekommen. Sonst wäre sie auch dort hingefahren, weil ihr das nächtliche Parken in Heidkate mit 20 Euro pro Nacht mittlerweile fast ein bisschen zu teuer geworden sei. Grundsätzlich könne sie die Aufregung wegen illegaler Übernachtungen nicht verstehen. „Es ist ja nicht so, dass hier die ganze Kuhwiese mit Autos zugepflastert ist. Ich finde, das sollte drin sein, wenn die Leute sich anständig verhalten.“

Lesen Sie auch:Urlaub an der Ostsee: Wem gehört der Strand?

In der Vergangenheit waren jedoch vermehrt Menschen in Wohnmobilen und Campern angereist, die ihren Müll hinterlassen und illegal übernachtet haben. Die Gemeinde Wisch als Betreiber des Parkplatzes weist auf Schildern und am Parkautomaten auf das Übernachtungsverbot hin und nimmt eine Nachtparkgebühr (für die Zeit von 20 bis 8 Uhr) von 20 Euro, die die Leute abschrecken soll. Denn zum einen ist laut Amtsverwaltung Probstei das Übernachten auf Parkplätzen nach den Regeln der Straßenverkehrsordnung grundsätzlich verboten, wenn es nicht ausdrücklich erlaubt ist. Zum anderen gibt es mitten auf der Parkfläche ein Biotop, nämlich Trockenrasen, weshalb große Teile des Parkplatzes seit Jahrzehnten nur saisonal öffnen. „Wir haben die Fläche schon seit 1973 als Parkplatz gepachtet und die rechtliche Grundlage ist nie anders gewesen“, erklärt Bürgermeisterin Verena Sapia aus Wisch. Übernachten war immer schon tabu, der Biotopschutz alljährlich im Fokus. „Warum das jetzt so hochkocht, kann ich nicht verstehen“, sagt die Bürgermeisterin, die selbst regelmäßig nach Feierabend nach dem Rechten schaut. Wenn vereinzelte Camper über Nacht bleiben, wurden bisher beide Augen zugekniffen. „Solange die kein Lagerfeuer machen. Man muss nicht alles streng reglementieren in Deutschland“, findet sie.

Wohnmobile schädigen durch ihr Gewicht den Trockenrasen

Doch die Corona-Pandemie hat weit mehr Surfer, Camper und Wohnmobilisten nach Heidkate gelockt, als es der Gemeinde und der Unteren Naturschutzbehörde vom Kreis Plön lieb ist. Die Untere Naturschutzbehörde sorgt sich durch den zunehmenden Wohnmobilverkehr um den Biotopschutz und hat laut Pressemitteilung verkündet, dass „Überprüfungen stattfinden, die zu veränderten Parkregelungen führen können“. Ganz konkret äußert sich der Kreis dazu wie folgt: „Unter anderem sind Einschränkungen hinsichtlich des auf den Biotopflächen zulässigen Parkens beabsichtigt. So sollen Wohnmobile, die schon allein durch ihr Gewicht den Trockenrasen schädigen, nur noch auf den Flächen parken, die nicht als Biotop gesetzlich geschützt sind.“ Aber der Kreis Plön geht noch einen Schritt weiter und droht mit „unangekündigten“ Kontrollen, um gegen das illegale Übernachten vorzugehen, damit das Anreisen per Wohnmobil nicht weiter überhand nimmt. „Dabei werden die Personalien der auf dem Parkplatz übernachtenden Personen erfasst und an die Bußgeldstelle zur Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens weitergeleitet. Bei einem festgestellten Verstoß gegen das Übernachtungsverbot wird ein Bußgeld festgesetzt“, heißt es von der Pressestelle.

Lesen Sie auch:Parkplatz in Heidkate: Machtlos gegen wilde Camper?

Bürgermeisterin Verena Sapia fühlt sich von dem Vorstoß der Unteren Naturschutzbehörde überrumpelt. Sie befürchtet, dass sich das Problem zukünftig an andere Orte verlagern wird. Beispielsweise an die idyllischen Feldwege in ihrer Gemeinde, wo die Leute schon jetzt gerne ihre Wohnmobile oder Camper illegal abstellen. Und noch etwas macht ihr Sorge. „Wenn die Parkflächen verkleinert werden, dann haben wir am Strand in Heidkate Kleinkrieg um die Parkplätze.“ Denn die Naturliebhaber werden weiterhin kommen, da ist sie sich sicher. Einige von ihnen haben sich bereits unter dem Titel „Rettet Heidkate“ zu einer Interessengemeinschaft formiert. Sie sammeln derzeit per E-Mail Stimmen ein, um den Parkplatz in Heidkate „uneingeschränkt“ zu erhalten.