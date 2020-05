Das ist das Lieblingsrezept der Plöner

Plön

Die Freunde aus Plau am See waren neugierig: Was ist ein typisches Gericht aus Plön? Die beiden Städte verbindet seit 30 Jahren eine Städtepartnerschaft - und unter Freunden reicht man doch gerne einmal ein Rezept weiter.

So haben sich die Plöner auch prompt daran beteiligt, ein repräsentatives Gericht ausfindig zu machen. Auf Facebook appellierte Plöns Bürgermeister Lars Winter an die "Schwarmintelligenz" der Plöner und fragte sie, was für sie als typisches Rezept aus der Stadt gelte.

Die Schwarmintelligenz ist mal wieder gefragt. Die Presse aus unserer Partnerstadt Plau am See möchte gern über unsere... Gepostet von Lars Winter am Dienstag, 5. Mai 2020

Das sagen die Plöner zu ihrem Lieblingsrezept

Sabine Bannert antwortete auf den Facebook-Eintrag: "Gebratene Maränen, süß-sauer eingelegt." Auch Julia Meyer sprach die Maränen an: "Ich würde auch sagen, gebratene Maränen mit Salzkartoffeln und zerlassener Butter - dazu ein Gurkensalat", schrieb sie.

Janika Oldenburg blieb ebenfalls beim Fisch: "Ob direkt Maränen, weiß ich nicht, aber Fisch geht immer." Anika Ingenkamp hingegen hatte einen anderen Vorschlag: "Mir fällt als einzige traditionelle Mahlzeit für viele Plöner nur Cinis Eis ein", schreibt sie und endet mit einem Smiley.

Thomas Küttner merkt an: "Ich finde, Plön hat etwas mit Plöner See und Fisch zu tun, nicht, was jetzt alle am liebsten essen würden."

Nach der Durchsicht aller Antworten ist es schließlich die geräucherte Maräne, die den Plauern als Plöner Traditionsgericht vorgesetzt wird. Mancherorts ist die Maräne übrigens auch unter dem Namen Felchen oder Renke bekannt.

"Ich finde, mit diesem Gericht haben wir eine gute Wahl getroffen", sagt Stadtsprecher Frank Neufeind. "Ich kann mich daran erinnern, dass in meiner Kindheit viel Maräne gegessen wurde."

Das Rezept zum Gericht hat Neufeind dann auch direkt aus dem Kopf niedergeschrieben. Er habe das Glück gehabt, in der Schule Kochen gelernt zu haben und tue das immer noch gerne.

Die Maräne gehört auch zum Stadtbild von Plön. Sie ziert zum Beispiel das bepflanzte Boot am Ortseingang, aus Eutin kommend. Zudem soll der Fisch, entweder aus Holz oder aus Metall, als wiederkehrendes Element in verschiedene Pflanzflächen integriert werden. So am Gänsemarkt, an der Reeperbahn (gegenüber dem Postgebäude) und an den Schwentine-Terrassen.

Rezeptanfrage der Lokalpresse in Plau am See

Die Rezeptanfrage an die Plöner kam von der Lokalpresse aus Plau am See. Unter dem Titel "So schmeckts bei Freunden" werden in der "Schweriner Volkszeitung" aktuell Partnerstädte und deren Lieblingsrezepte vorgestellt.

Das Plöner Rezept hat Lokalredakteur Thomas Zenker angefragt. Erst in der Plauer Stadtverwaltung und über sie dann in Plön. Die Zusammenarbeit habe gut geklappt. "Das hat zwei Tage gedauert, dann hatte ich ein Rezept vorliegen: Bratkartoffeln mit geräucherter Maräne", sagt er.

Die Idee zu der Serie in der Zeitung hatte Christina Köhn, Redakteurin für das Schweriner Umland. "Wir stellen die Partnerstädte aus unseren Gemeinden je mit einem Foto und einem Text vor und reichern das mit Informationen über die Städtepartnerschaft an. Dazu gibt es ein Rezept eines typischen Gerichts aus der Partnergemeinde zum Nachkochen", sagt Köhn.

Das Lieblingsrezept der Plöner: Geräucherte Maräne mit Bratkartoffeln für zwei bis drei Personen

2 geräucherte Maränen im Fischhandel besorgen

600 g Kartoffeln waschen, schälen und mit etwas Salz kochen. Danach ein paar Stunden abkühlen lassen, damit sie schnittfester werden. Anschließend in dünne Scheiben schneiden.

2 Scheiben durchwachsenen Speck (circa 0,5 cm starke Scheiben) würfeln und in eine große heiße Pfanne geben.

2 Zwiebeln schälen, nicht verwertbare Teile entfernen, würfeln und in die Pfanne geben. Sofern erforderlich noch etwas Olivenöl in die Pfanne geben und die Kartoffelscheiben hinzufügen und braten.

Gebratene Kartoffeln mit den geräucherten Maräne anrichten – fertig!

