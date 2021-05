Lütjenburg

Die Hohwachter Bucht Touristik führte seit 2005 die Geschäfte der Tourist-Info. Überraschend kündigte deren Geschäftsführerin Grit Wenzel im März den Vertrag mit der Stadt. Begründung: 2019 und 2020 schrieb die Hohwachter Bucht Touristik mit ihrer Filiale in Lütjenburg roten Zahlen.

Fraktionen freuen sich über die Entscheidung

SPD und CDU begrüßten in der Stadtvertretung ausdrücklich die Rückkehr in städtische Obhut. „Wir sind froh darüber. Das war eine langjährige Forderung der SPD“, sagte Birgit Laskowsky (SPD). Thorsten Först (CDU) bedankte sich beim bisherigen Betreiber. Die Zusammenarbeit mit der Hohwachter Bucht Touristik werde auf dem Feld des Marketings für die Urlaubsregion bleiben. „Das ist Gemeinsamkeit angezeigt.“ Auch die Grünen verstehen die Entscheidung. „Es wurde uns nachvollziehbar dargestellt“, sagte Klaus Giesche (Grüne). Grit Wenzel hatte sich Wirtschaftsausschuss dazu erklärt.

Kurzfristig gekündigt

Der Zeitpunkt des Wechsels zum 1. Juni geschah auf Wunsch der Hohwachter Bucht Touristik. Eine Kraft hatte gekündigt. Die Stadt sollte ihr neues Personal selbst finden.

Stadtvertretung gibt drei Halbtagsstellen frei

Die Stadtvertretung genehmigte drei Halbtagsstellen für den Betrieb der Tourist-Info. Erste Bewerbungen gingen bereits im Rathaus ein, nachdem die Kündigung des Vertrages bekannt geworden war. Bürgermeister Dirk Sohn rechnet aber angesichts der Kürze der Zeit nicht damit, dass die Anlaufstelle für Urlauber schon am 1. Juni öffnet. „Wir hoffen, zur Hauptsaison anfangen zu können.“

Der Betrieb wird für die Stadt teurer als bisher. Lütjenburg zahlte der Hohwachter Bucht Touristik eine Pauschale von 43 000 Euro. Die neuen Mitarbeiter werden aber zu den besseren und damit teureren Bedingungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst eingestellt. Rund 60 000 sind nun dafür im Haushalt eingestellt.

Die Tourist-Info soll in Zukunft nicht nur Anlaufpunkt für die Feriengäste sein, die sich nach Veranstaltungen erkundigen oder ein Souvenir kaufen möchten. Bürgermeister Sohn wünscht sich eine Kooperation mit der Wirtschaftsvereinigung. Er denkt an gemeinsame Projekte, um mehr Tagesgäste in die Stadt zu locken. Busreiseanbieter sind die Zielgruppe. Die Tourist-Info soll auch die Organisation von Stadtführungen unternehmen. Als neue Aufgabe kommt auch die gezielte Werbung in den sozialen Medien hinzu, die die Tourist-Info übernehmen soll. Ebenso neu ist das Aufgabenfeld der Organisation eines Veranstaltungsprogramms.

Sohn steht zu einer weiteren Zusammenarbeit mit der Hohwachter Bucht Touristik, was die Vermarktung der Region betrifft. Urlauber würden nicht einzelne Orte wahrnehmen, sondern größere Regionen. Deshalb solle man unbedingt als Gesellschafter in dem Verbund bleiben. Ein örtliches Marketing könne nur eine Ergänzung sein in enger Absprache mit der Hohwachter Bucht Touristik.