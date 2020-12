Das Friedenslicht aus Bethlehem ist unterwegs zu den Menschen im Kreis Plön. Im Rahmen eines Gottesdienstes in der Plöner Nikolaikirche gab Bischof Gothart Magaard das Licht an 80 Pfadfinder aus Ascheberg, Klausdorf, Plön, Preetz, Schönberg und Wankendorf weiter. Sie verteilen es in den Gemeinden.

Von Hans-Jürgen Schekahn