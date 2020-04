Der Corona-Fall im Pflegeheim Haus am Cathrinplatz in Preetz treibt die Menschen um. Ein Mitarbeiter wurde positiv getestet, zwölf sind vorsorglich in Quarantäne. Menschen im Umfeld reagierten mitunter panisch: Taxifahrer hätten die Fahrt verweigert, eine Dialyseklinik habe nicht behandeln wollen.