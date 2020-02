Das ganze Jahr denken sie an Urlaub. Müssen sie, von Berufs wegen. Urlaub nicht auf den Kanarischen Inseln oder in Skandinavien oder im afrikanischen Dschungel, sondern in Plön. Philine von Krosigk (22) und Julia Maaßen (19) machen eine Ausbildung in der Tourist Info (TI) in Plön.