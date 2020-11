Die große Dürre vor zwei Jahren hat ihn auf die Idee gebracht. Felix Riecken plant auf dem Hof seiner Familie in Großbarkau das Projekt Agroforst. Mit der Kombination aus landwirtschaftlicher Nutzfläche und Baumpflanzungen gehört er zu den ersten, die das Konzept in Schleswig-Holstein umsetzen.

Von Silke Rönnau