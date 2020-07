Plön

Ihnen geht es um ihre Stadt. Zwei Stunden wurde im kleinen Kreis diskutiert, wurden gemeinsam Pläne für Veränderungen geschmiedet, das Für und Wider ausgelotet. Und vielleicht schon die eine oder andere Lösungen gefunden.

Dass es in der Plöner Innenstadt viel zu wenig Fahrradständer gibt, darin waren sich alle Beteiligten einig. Birgit Böhnke (Twietendeel) beobachtete, dass auch schon mal Fahrräder im Fünferpack an den Laternenmast vor ihrem Geschäft angeschlossen wurden. Viele wissen nicht, wohin mit den Rädern. Ihr Vorschlag: Fahrradständer vor leerstehenden Geschäften aufbauen. Zumindest in diesem Sommer, in dem gefühlt viel mehr Besucher das Fahrrad nutzen.

Einheitliche Fahrradständer mit individueller Werbung in Plön

Nicolas Tiede (Eisenpfanne und Kunkels Cocktailbar) wünscht sich einheitliche Fahrradständer, die Geschäftsinhaber von der Stadt bekommen (und dafür zahlen) und dann mit eigener Werbung bestücken können. „Wir würden das machen, unsere Gäste könnten dann vorm Haus ihre Räder abstellen“, sagte er.

„Die Idee finde ich sehr charmant“, erklärte Bürgermeister Lars Winter. Ginge das konform mit der Werbeanlagensatzung der Stadt? Oder ist so ein Fahrradständer eher ein Aufsteller und fällt damit in den Bereich der Sondernutzungsgebührensatzung für Gewerbetreibende? „Dann hätten wir die Möglichkeit“, so Winter. Er lässt es jetzt prüfen.

Die Fahrradfahrer beschäftigten die Diskussionsteilnehmer weiter. André Jagusch ( CDU) wollte Meinungen hören zum Thema Öffnung der Fußgängerzone für Fahrradfahrer. Zurzeit ist das Radeln von 10 bis 18 Uhr verboten. „Im Sommer geht das Radeln gar nicht“, sagte Jessica Tiede deutlich. Zu viele Fußgänger, Außengastronomie – tagsüber passen Radler da nicht zwischen. „Aber auch um 18 Uhr ist es noch voll“, so Nicolas Tiede.

Auch im Herbst und Winter sind Radler in Plön nicht gern gesehen

Anders könnte es im Herbst und Winter aussehen. Doch die Plöner Geschäftsinhaber sind da offensichtlich eisern und die Mehrheit der Anwesenden sprach sich gegen freies Radeln aus. Mit unterschiedlichen Argumenten. Werde es im Winter erlaubt, würden die Radler auch im Frühjahr sich nicht umgewöhnen wollen, meinte Petra Klassen (Markt 11). Radfahrer könnten durch die Stadtgrabenstraße fahren, hieß es.

Stadtgrabenstraße Plön wäre mit Fahrradschutzstreifen sicherer

Doch das ist nicht ganz ungefährlich. Sicheres Radeln an den Parkplatzausfahrten vorbei wäre mit einem Fahrradschutzstreifen möglich, sagte der Bürgermeister. Doch die Genehmigung, solch einen Streifen zu bekommen, sei schwierig.

Den Autos in der Stadtgrabenstraße Schrittgeschwindigkeit zu verordnen, so ein weiterer Vorschlag, sei ebenfalls Sache der Verkehrsbehörde, so Winter. Der sicherste Weg ist also schiebend durch die Fußgängerzone. Wer doch radeln will, fährt parallel durch die Stadtgrabenstraße. Viele Urlauber erkennen die Beschilderung für diesen Weg nicht – da muss nachgebessert werden.

Klaus Hückstädt (Heizung & Sanitär) wünscht er sich einfachere Lösungen fürs Parken von Handwerkern in der Innenstadt. Firmen zahlen für jährliche Parkausweise. Parkt dann aber ein anderes Firmenfahrzeug am Stadtgraben, gebe es Strafzettel. „Wir werden uns zusammensetzen und verschiedene Möglichkeiten besprechen“, kündigte Winter an.

Oktoberfestwoche als gemeinsame Gastro-Aktion in Plön ?

Die Idee einer gemeinsamen Aktion der Gastro-Betriebe, die es durch die Auflagen zu Corona-Zeiten besonders schwer haben, scheint einigen gut zu schmecken. Jessica Tiede schlug eine Oktoberfest-Woche vor, an der sich Gastronomen mit speziellen Angeboten beteiligen können. Auch das soll im Rathaus besprochen werden, „vielleicht kann die Verwaltung das mit organisieren“, so Winter.

