Probstei

Die Gemeinde Brodersdorf plant die Bebauung eines in etwa 6000 Quadratmeter großen Grundstücks an der Schönberger Straße am Ortsausgang nahe dem Kreisverkehr. Für die Planung und Erschließung sind laut Bürgermeister Ferdinand Mülder von Guerard 300.000 Euro im diesjährigen Haushalt bereitgestellt worden. Vorgesehen seien dort der Bau eines Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshauses sowie zwei Mehrfamilienhäuser.

Probsteierhagen hat viel vor in diesem Jahr. Die Gemeinde wird laut Bürgermeisterin Angela Maaß ein Grundstück an der Schönberger Landstraße für den Bau des neuen Feuerwehrhauses kaufen. Kosten: 380.000 Euro. Zudem sei die Erneuerung der Brücke im Schlosspark für 40.000 Euro notwendig. Der Markttreff erhalte neue Kühlgeräte für 36.000 Euro, und in der Villa Wiese würden eine neue Heizungsanlage und ein Aufzug für insgesamt 20.000 Euro angebracht. „Damit können wir die Arbeiten zum Umbau der Villa Wiese in diesem Jahr endlich abschließen“, hofft die Bürgermeisterin.

Barsbek verlegt Rohre und sorgt für öffentliches W-Lan

Für die Wasser- und Stromversorgung lässt die Gemeinde Barsbek an der Straße Op´n Dörp Rohre verlegen, wie Bürgermeister Timo Schlabritz mitteilt. Die Kosten würden bei 80.000 Euro liegen, und es sei eine Förderung von etwa 55 Prozent zu erwarten. Für 1300 Euro würden darüber hinaus neue Spielgeräte für den Spielplatz angeschafft, und das Gemeindehaus werde für 1000 Euro mit öffentlichem W-Lan ausgestattet.

Die größten Positionen der Gemeinde Bendfeld sind in diesem Jahr die Schulverbandsumlage mit 57.700 Euro und die Kita mit 40.000 Euro. "Durch die Kooperation der Feuerwehren Krummbek und Bendfeld schlagen 14.000 Euro zu Buche, die natürlich notwendig sind", sagt Bürgermeister Ingo Lage.

Fahren muss neue Schutzausrüstung für die Feuerwehr kaufen

Beschlossen hat die Gemeinde Fahren ihren Haushalt für 2021 noch nicht, aber Bürgermeister Heino Schnoor weiß, dass Reparaturen auf dem Spielplatz anstehen und die Gemeinde in die Schutzausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr investieren muss.

Das größte Projekt 2021 in Stein: Der Strandspielplatz wird als Inklusionsspielplatz umgebaut und kostet die Gemeinde nach Angaben von Bürgermeister Peter Dieterich 100.000 Euro. Außerdem solle das Haus des Kurgastes ein Behinderten-WC bekommen (45.000 Euro), und ein neuer Parkplatz am Feuerwehrhaus stehe mit 35.000 Euro im Haushaltsplan.

Promenade in Wendtorf wird erneuert

3,5 Millionen Euro sind im diesjährigen Haushaltsplan der Gemeinde Wendtorf für die Erlebnispromenade in Marina Wendtorf eingestellt. Der zwei Meter breite Deichkronenweg soll erneuert, erklärt Bürgermeister Claus Heller. Zuschüsse gebe es in Höhe von 70 Prozent.

Die Grundsanierung der Kreisstraße 13 werde den Haushalt der Gemeinde Köhn in diesem Jahr „stark belasten“, sagt Bürgermeister Alwin Leber. Die Kosten seien jedoch noch nicht bekannt. In Lutterbek stehen laut Bürgermeister Wolf Mönkemeier keine großen Projekte in diesem Jahr an. Der größte Kostenfaktor des Haushaltplans 2021 seien die Schule und der Kindergarten.

Gebäudesanierungen sind in Stakendorf notwendig

Stakendorf hingegen hat einiges auf dem Zettel. Geplant ist nach Angaben von Bürgermeister Ernst Hansen die Sanierung zweier Gebäude im Dorf: Das Dorfgemeinschaftshaus mit Kindergarten bekomme ein neues Dach und neue Fenster sowie eine neue Heizung. Dach und Fenster müssten ebenfalls im Feuerwehrgerätehaus auf den neusten Stand gebracht werden und „wir müssen die Vorgaben der Unfallkasse erfüllen“, so der Bürgermeister. Die Kosten seien noch nicht bekannt. Zudem liefen die Planungen des Baugebiets „Hinterm Wulfsbarg“ mit 13 Wohneinheiten.

Das „Gravierendste“ im Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Passade seien die Kreisumlage (136.900 Euro), Schulkosten- (120.400 Euro) und Kita-Beiträge (54.500 Euro), sagt Bürgermeister Gerd Rönnau. Darüber hinaus seien in diesem Jahr nur kleine Investitionen für die gemeindlichen Einrichtungen wie Spielplatz und Bauhof vorgesehen.

Neuer Treffpunkt in Krummbek geplant

Krummbek plant nach Angaben von Bürgermeisterin Brigitte Vöge-Lesky den Umbau des alten Feuerwehrgerätehauses zu einem Mehrzweckgebäude mit der Nutzung als Bauhof in der ehemaligen Feuerwehr-Fahrzeughalle und zum Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft im ehemaligen Feuerwehr-Mannschaftsraum. Diese Maßnahmen würde etwa 40.000 Euro kosten, wobei die Gemeinde mit einer Förderung von etwa 18.000 Euro rechne.

1,3 Millionen Euro plant die Gemeinde Prasdorf für die Kanalsanierung im zweiten Bauabschnitt ein, wie Bürgermeister Matthias Gnauck mitteilt. Die Sanierung, die insbesondere die Verlegung breiterer Rohre beinhalte, sei im vergangenen Jahr mit einem 1. Bauabschnitt für 1,5 Millionen Euro gestartet. 2022 folge ein dritter und letzter Bauabschnitt. Zudem habe die Gemeinde 20.000 Euro für neue Spielplatzgeräte eingestellt, wobei man von einer Förderquote von etwa 50 Prozent ausgehe.

Feuerwehrhaus wird in Höhndorf umgebaut

In Höhndorf steht der Umbau des Feuerwehrgerätehauses mit großem Parkplatz im Fokus der diesjährigen Haushaltsplanung. 700.000 Euro hat die Gemeinde nach Angaben von Bürgermeister Helmut Wichelmann dafür in den Haushaltsplan eingestellt, wobei der Umbau mit 116.500 Euro bezuschusst wird. Darüber hinaus werde der Spielplatz für 61.000 Euro (Zuschuss: 26.300 Euro) neu gestaltet. Außerdem müsse das Regenrückhaltebecken mit einem höheren Zaun von 1,60 Meter Höhe neu eingezäunt werden (17.000 Euro), und die Erstellung eines Innenbereichsgutachtens werde die Gemeinde 8000 Euro kosten.

„Wir haben keine außergewöhnlichen Maßnahmen geplant für dieses Jahr“, sagt Markus Sinjen, Bürgermeister der Gemeinde Krokau. Die größten Kostenfaktoren im Haushaltsplan seien die Schule, Kindertagesstätte und die Amtsumlage. Die Gemeinde Wisch hat ihren Haushaltsplan 2021 noch nicht zum Beschluss gebracht, weshalb Bürgermeisterin Verena Sapia sich zu Investitionen noch nicht äußern kann.