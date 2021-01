Im Amt Selent/Schlesen sind für 2021 nur wenige große Projekte geplant. In Selent haben die Arbeiten für den letzten Bauabschnitt der Kanalsanierung begonnen. Martensrade will den Ausbau des Feuerwehrgerätehauses und ein Wärmenetz anpacken. In den anderen Gemeinden geht es dagegen ruhig zu.