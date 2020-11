Am Mittwochnachmittag ist eine 16-jährige Jugendliche in der Nähe des Bahnhofs sexuell belästigt worden. Das gab die Polizei Plön am Donnerstagmittag bekannt. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.