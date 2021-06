Plön

Eine breite Palette, die den Rokokosaal und nebenan den „Schusterraum“ im Museum in bunte Farben tauchen. Auf den Bildern und den Büchern, auf Postern und Postkarten von Wolfgang Slawski wimmelt es von bunten Motiven, überwiegend aus Kiel. „Aber Laboe ist auch zu sehen“, erzählt der Laboer, der vor 25 Jahren mit Kinderbuch-Illustrationen angefangen hat. Slawskis Kunst füllt eine Vitrine im Rokokosaal des Museums und bietet auf den Wimmelbildern jede Menge zum Entdecken. Seine Frau Astrid Krömer ist auch mit von der Partie. Sie hat farbenfrohe Landschaften, darunter einige Küstenblicke, mitgebracht. Auch sie hat Kinderbücher illustriert. „Seit zehn Jahren arbeite ich größer in Acryl, und das macht Spaß“, erzählt sie.

Julia Kaergel illustrierte auch Doris-Dörrie-Buch

Noch eine Kinderbuchillustratorin ist Julia Kaergel aus Dersau. Mehr als 70 Bücher hat sie veröffentlicht, zum Teil gemeinsam mit bekannten Autoren – wie Doris Dörrie. Die Illustratorin hat Bilder aus dem Buch „Mimi und Mozart“ mitgebracht – „das passt doch gut hier ins Museum“, sagt sie. Trickfilme für die Sendung mit der Maus habe sie auch schon gemacht, gibt Workshops und ist mit Künstlern auch im Ausland unterwegs. Jetzt freut sie sich, bei der Ausstellung „Kunst von hier“ mit Büchern und auch Holzschnitten dabeizusein.

„Wir hatten eine Lücke im Ausstellungsplan“, erzählt Museumsleiterin Julia Meyer. Die Sonderausstellung zum 400-jährigen Jubiläum der Plöner Schützengilde musste auf den September verschoben werden. Ganz spontan entschied sie, aktuelle und vor allem regionale Kunst zu zeigen. „Ich glaube, bei den Besuchern ist die Sehnsucht, Kunst im Original zu sehen, groß“, sagt sie. Herausgekommen ist trotz der Spontanität eine lebhafte Ausstellung, die zeigt, was in den Ateliers im Kreis Plön entstanden ist.

Abstrakte Skulpturen aus Lindenholz

Zum Beispiel auch im Atelier von Ingo Warnke (Kirchbarkau) und Ulf Reisener (Plön) in Nettelsee. Bildhauerische Arbeiten von Warnke sind dabei, Kleinstobjekte aus Holz, Stein und Kunststoff. Reisener zeigt eine Reihe von Skulpturen aus Lindenholz mit abstrakten Formen. Im Museums-Zimmer nebenan, aus dem die Dauerausstellung rund um die alte Schusterwerkstatt vorübergehend ausgeräumt wurde, zeigt Klaus-Dieter Schweitz aus Lammershagen Stillleben und Künstlerporträts. David Bowie und John Lennon hängen zum Beispiel an der Wand.

Renate Knauer aus Darry präsentiert ihren Schmuck in einer Vitrine. Die Designerin hat kleine Skulpturen und Kunstwerke aus Edelmetall dabei. Die meisten Objekte der Ausstellenden können von den Museumsbesuchern auch erworben werden. Sie sind nicht mit Preisschildern ausgezeichnet, aber in einer Mappe ist aufgeführt, was wie viel kostet. Wer Interesse hat, kann sich an die Museumskasse oder an die Künstler direkt wenden. Mathias Wolf aus Darry, der auch Kulturbeauftragter des Kreises Plön ist, hat Skulpturen für die Ausstellung mitgebracht, die durch Verfeinern, Spachteln und Lackieren zu Objekten wurden, die weiß und anschmiegsam aussehen – „aber nicht berührt werden dürfen“, sagt Wolf. Aus Fundstücken aus dem Wald, wie ausgebrannte Schwedenfackeln, entstand zum Beispiel in 16 Arbeitsgängen ein Ei – und wird zum echten Hingucker.

"Kunst von hier" wird bis zum 29. August gezeigt

Renate Knauer lobt die Idee zur Ausstellung „Kunst von hier“. „Das ist eine klasse Aktion. Hier in der Region gibt es so unglaubliche viele Künstler, die oft für sich arbeiten“, sagt sie. Das Kreismuseum führt acht in der Gemeinschaftsausstellung zusammen. Die Ausstellung ist bis zum 29. August zu sehen.

Museum des Kreises Plön, Johannisstraße 1, Tel. 04522/744391. Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr; Eintritt: Erwachsene 2,50 Euro (ermäßigt 2 Euro), Kinder bis 14 Jahren frei. Internet: www.kreismuseum-ploen.de