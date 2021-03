Parken für lau? – Das ist in Plön schon lange schwer für diejenigen, die mit dem Auto in die Innenstadt fahren. Bald aber auch für diejenigen, die auf die Prinzeninsel spazieren oder sich am Strandbad Fegetasche in die Sonne legen wollen. Ab Mai werden an diesen beiden Hotspots Gebühren fällig.