Plön

Es sieht gut aus auf dem Baugrundstück neben der Gemeinschaftsschule. Zum 1. August soll der Betrieb losgehen. Zwei neue Gruppen sollen im Sommer in den Anbau einziehen. Die evangelische Kirchengemeinde als Träger des Regenbogenhauses war 2019 von der Stadt gebeten worden, einen Anbau zu planen. Denn in Plön fehlten Kita-Plätze. Die Kirche legte im Eiltempo los, um Zuschussanträge rechtzeitig einzureichen, die Architekten planten – und ermittelten die Kosten. Geschätzt 800.000 Euro sollten auf die Stadt zukommen. Diesen Zuschuss nickten die politischen Gremien ab.

Kosten-Steigerung auf gut 1,5 Millionen Euro

Jetzt ist alles viel teurer geworden. Der Anbau kostet nun gut 1,5 Millionen Euro – 300.000 Euro mehr als 2019 geplant. Das Land beteiligt sich mit fast 200.000 Euro an den Kosten, der Kreis mit knapp 325.000 Euro. Den Restbetrag, also inzwischen rund eine Million Euro, hätte die Kirchengemeinde gerne als Zuschuss von der Stadt. Mit dieser Bitte kam Bernd Tode, stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderates, am Donnerstagabend in die Sitzung des Ausschusses für gesellschaftliche Angelegenheiten, Umwelt und Tourismus (GUT).

"Die Zahlen zerschlagen uns alle"

Er erläuterte, warum alles teurer geworden ist. Die gute Beschäftigungslage im Baugewerbe ließ die Resonanz auf die Ausschreibung schrumpfen. Kaum Plöner Firmen beteiligten sich. Die technische Ausstattung verschlang mehr Geld, außerdem müssen weitere Auflagen erfüllt werden. „Die Zahlen erschlagen uns alle“, sagte Gerd Weber (Grüne), GUT-Ausschussvorsitzender. Bettina Hansen (SPD) sprach davon, dass es „fast schon normal ist, dass sich Baukosten erhöhen“. Sie bescheinigte der Kirche eine großartige Leistung, in so kurzer Zeit die Plöner Kita-Problematik etwas zu erleichtern.

Der Eigenanteil der Kirche besteht darin, dass sie das Grundstück Schiffsthal 1 eingebracht hat – im Wert von 81.000 Euro. Das Gebäude aus den 70er-Jahren, in dem die Lebenshilfe-Kita untergebracht war, hat längst ein Feuchtigkeitsproblem. Am kommenden Montag sollen die Abrissarbeiten beginnen. An die Stelle kommt ein Nebengebäude für Fahrräder und Müll, außerdem ein überdachter Werkbereich für die Kinder, so Tode.

Lesen Sie auch:Klick für Klick durchs Coronavirus

Ohne weitere Aussprache kam der Ausschuss zur Abstimmung. Erhöht die Stadt den Zuschuss oder nicht? Sieben Mitglieder von CDU, FDP und Grüne stimmten für nein. Vier Enthaltungen kamen von der SPD und der Linken. Bernd Tode blickte erstaunt, fragte nach. „Und wie sollen wir damit jetzt umgehen?“ Keine Antwort. Nach der Sitzung erklärte er gegenüber unserer Zeitung, dass er enttäuscht und verärgert ist – vor allem über den Umgang mit der Kirchengemeinde als Partner in Sachen Kita-Platz-Beschaffung. Er hofft schnell auf ein Gespräch mit Bürgermeister Lars Winter.

Kirche und Stadt wollen noch einmal miteinander reden

„Natürlich müssen wir nochmal reden“, sagte der am Freitag. „Wir sind aufeinander angewiesen. Wir brauchen die Kita-Plätze, die Kirche die Finanzierung.“ Allerdings müsse er auf den städtischen Haushalt achten. Schon jetzt sind 3,5 Millionen Euro Minus aufgelaufen, und es werde noch mehr. Andere Kita-Träger nehmen Kredite auf. Montag kommt der Kirchengemeinderat zusammen. Derweil geht der Anbau aber weiter voran.