Die Stadt hat ernst gemacht. Seit dieser Woche ist das kostenlose Parken an der Fegetasche und auf dem Parkplatz „Prinzeninsel“ an der B430 vorbei. Parkautomaten sind aufgestellt. Für einen Euro darf jetzt dort zwei Stunden das Auto abgestellt werden. Wer länger bleibt, zahlt drei Euro.

Neue Automaten in Plön - Wer parken will, muss zahlen

Von Anja Rüstmann