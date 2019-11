Was tun, wenn Werbeflächen in Schaufenstern rar werden? Der Kunstkreis Preetz hat eine Möglichkeit gefunden, seine Ausstellungen zu bewerben: Eine Vitrine auf dem Preetzer Marktplatz. Auch nicht-gewerbliche Kunst- und Kulturschaffende aus der Region dürfen hier Werbung in eigener Sache machen.