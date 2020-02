Autowerkstatt hat neue Betreiber

Plön

Autos stehen zur Reparatur oder zum Verkauf auf dem Gelände an der B 76, auf einer Hebebühne in der Halle befindet sich ein schwarzer Kleinbus, ein weiteres Fahrzeug steht mit offener Motorhaube in der Nähe. Daniel Grossmann und Sven Breiter haben bereits angefangen, das Firmengelände zu nutzen, während sie Renovierungsarbeiten in der Halle machen lassen.

Grossmann und Breiter erweitern ihre Unternehmen

Für beide bedeutet der neue Standort eine Erweiterung ihrer bisherigen Unternehmen: Breiter führt in Bosau-Brackrade Breiter's Car Check und Grossmann vermietet und verkauft in Bösdorf Fahrzeuge, zusätzlich betreibt er einen Abschleppdienst. Die Räumlichkeiten in Plön teilen sich beide Firmen nun.

Breiter bietet hier Reparaturen für Pkw, Transporter und Anhänger an. „Auch den Rasenmäher kann Opa herbringen“, meint er. Grossmann will Fahrzeuge und Anhänger vermieten, einen Abschleppdienst ansiedeln und zudem Gebrauchtwagen verkaufen. „Der Standort direkt an der B 76 eignet sich dafür sehr gut.“

Sechs Mitarbeiter sollen in Plön tätig sein

Insgesamt sollen sechs Mitarbeiter, je drei pro Unternehmen, in Plön tätig sein. Gerade für Breiter eine Steigerung, der in Bosau nur einen Mitarbeiter hat. „Das ist eine Dorfwerkstatt“, sagt er. Die Werkstatt an der B 76 sei größer.

Die Teams sind noch nicht vollzählig, beide suchen je noch einen Kfz-Mechatroniker. Es sei schwierig, in der Branche jemanden zu finden, erläutert Grossmann. „Früher war Autos schrauben für Jungen die Welt, doch das wird immer weniger.“ Dass es für sie schwierig sein könnte, den zusätzlichen Standort zu managen, glauben weder Breiter noch Grossmann. „Einer wird immer hier sein“, erklärt Breiter.

Lesen Sie auch:Wie werde ich Kfz-Mechatroniker?

Kundschaft könnte sich nach Plön verlagern

Sie rechnen damit, dass sich ein Teil ihrer Kundschaft nach Plön verlagern werde, so Grossmann. „Gerade, wenn man mit dem Fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmitteln kommt, um ein Auto zu leihen, ist das hier einfacher als in Bösdorf.“ Auch neue Kunden würden dazukommen. „Es stehen jetzt schon jeden Tag Menschen vor der Tür.“

Noch ist auf den Schildern am Gebäude B&B Auto-Service zu lesen, das soll sich aber demnächst ändern. Wenn dann der Name Grossmann an der Halle steht, wird es nicht das erste Mal sein: Früher hatte Grossmanns Vater hier seinen Betrieb, 2012 musste er Insolvenz anmelden. Bedenken habe er deswegen keine, sagt nun der Sohn. „Das ist für mich unabhängig voneinander.“

Immer informiert: Weitere Nachrichten aus Plön lesen Sie hier.