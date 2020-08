Obwohl die sonnenhungrigen Tagesgäste gebeten wurden, andere Badestellen anzufahren, blieb der befürchtete Andrang am Großen Plöner See aus. Gut besucht, aber zu keinem Zeitpunkt ausgelastet oder gar überlaufen, präsentierte sich das ehemalige Freibad an der Fegetasche und die anderen Badestellen.