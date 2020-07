Plön

Der Beach Club an der Eutiner Straße auf dem ehemaligen Gelände der Fischerei Reese hatte jetzt das erste Wochenende geöffnet. Und das Geschäft lief. Gut, Sonne wäre natürlich noch viel besser gewesen.

„Im Laufe des Sonnabendabends waren wohl 70 Gäste hier“, erzählen die beiden Geschäftsführer des Culisseums, dem Gastronomiebetrieb in der Kieler Wunderino Arena. Weil Corona ihnen in Kiel das Geschäft verhagelte und sie ihre acht Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen wollten, entstand die Idee des Beach Clubs. Das seit Frühjahr brach liegende Gelände kennt Wulf Jesse (46), er ist Plöner. Bis zum 20. September haben sie nun die Fläche vom Land gepachtet.

Taucher gehen hier an Land

Sonntagmittag ist noch nicht viel los. Geöffnet ist jetzt immer donnerstags bis sonnabends von 16 bis 22.30 Uhr und sonntags von 11.30 bis 18 Uhr. Am Getränkestand stehen zwei Besucher, am Cocktail-Zelt und auch beim Fischbrötchen- und Grill-Zelt ist es eher ruhig. Da steigen zwei Taucher aus den Wogen und laufen über den Strand. „Der Verein hat hier auf dem Gelände Zugang – und die Besucher haben was zu gucken“, erzählen Jesse und Grode.

Jeden Morgen wird der Strand geharkt

Ach ja, der Strand. Der gehört natürlich zu einem Beach Club dazu, ebenso wie die Liegestühle. Also haben die beiden Gastronomen Sand aufschütten lassen. Erst ein bisschen viel vielleicht, wie die Untere Naturschutzbehörde feststellte. „Deshalb haben wir da etwas zurückgebaut“, so Jesse. Bei Sonne dürfte das ein chilliges Plätzchen sein. „Jeden Morgen harken wir den Strand“, erzählt Grode (43). Eine paar Graugänse mögen den Strand in den Nachtstunden wohl sehr gerne... Ein großer Bereich des restlichen Geländes wurde mit Kieseln eingeebnet. Und so finden hier 20 Bierzeltgarnituren, zehn Stehtische und insgesamt 44 Liegestühle Platz. Und acht große Schirme – die vor zu viel Sonne aber auch Regen schützen.

Beach Club kostet keinen Eintritt

„Schon als wir vor einer Woche hier alles aufgebaut haben, sind viele Besucher vorbeigekommen“, sagt Grode. Neugierige Plöner und auch Touristen, die vom Schiff der Großen Plöner Seerundfahrt das Areal entdeckt haben. Inzwischen ist rund ums Gelände ein Zaun aufgestellt worden. Um Vandalismus zu verhindern. Auch die Einlass-Formalitäten wegen Corona (Aufnahme der Adresse, Hand-Desinfektion) sind so leichter zu koordinieren. Aber Eintritt kostet der Beach Club nicht.

Je nach Wetter wird bis Mitte September geöffnet

Jesse und Grode hatten Bürgermeister Lars Winter ein Konzept vorgestellt für die Fläche, die dem Land Schleswig-Holstein gehört. Voraussichtlich nächstes Jahr übernimmt hier wieder ein Fischer die Pacht. Bis Ende August, bei gutem Wetter auch bis Mitte September, wartet Plön dank der findigen Gastronomen an dieser Stelle mit einem Lounge-Bereich auf, den es so bisher in der Stadt nicht gab. Im Hintergrund läuft leise Musik, abends erleuchten Fackeln das Ufer. Und tagsüber kommen auch schon mal Stand-up-Paddler vom Campingplatz oder Kanuten angelandet, um hier eine Pause zu machen.

Kulinarisch soll aufgerüstet werden

Sonntagnachmittag kam doch noch die Sonne heraus. „Ab Donnerstag wird das Wetter besser“ – die Betreiber glauben der Wettervorhersage. Und sie haben weitere Pläne. Kulinarisch wollen sie aufrüsten. Die beiden sind übrigens gelernte Köche: Wulf Jesse hat ein paar Jahre im Plöner Schloss gearbeitet, Hanno Grode in der Organgerie in Timmendorfer Strand gelernt. Für die nächsten Wochen planen sie Tagesaktionen, wollen Künstler einladen. Ein Plöner Veranstaltungsservice will ein Trampolin und eine Rutsche aufbauen. Über Ideen und Anregungen freuen sich Grode und Jesse. Und auf Sonne.

