Am 1. Juni hatte KN-online zum Thema Fachkräftemangel über eine Architektin aus Dersau berichtet, die seit drei Jahren um einen Job kämpft – obwohl in der Branche großer Mangel herrscht. Am 1. Juli beginnt die 36-jährige Fahra Badla als Bauzeichnerin in der Kreisverwaltung Plön.