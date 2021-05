Plön

Die Jugendlichen sind in den vergangenen Jahren oft vertröstet worden. Mit seiner ersten Idee, den ehemaligen Bolzplatz an der Övelgönne als Terrain den Jugendlichen Radlern zur Verfügung zu stellen, ist Bürgermeister Lars Winter gescheitert. „Da waren wir lange in Verhandlungen, es gab Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde, die Jugendlichen hatten schon tolle Pläne erstellt“, sagt Winter. Doch dann schlug der Bürokratismus dazwischen. Rechtlich ist die Fläche nämlich ein Wald. Es hätte eine Bauleitplanung angeschoben werden müssen, denn Baugenehmigungen wären gefordert gewesen. Für Erdhügel...

In der Övelgönne sind nun Laubbäume gepflanzt worden

Im August des vergangenen Jahres wurde dann die Dirtbahn an diesem Standort begraben und entschieden, den Bolzplatz Övelgönne für die Aktion Einheitsbuddeln zur Verfügung zu stellen. Am 3. Oktober pflanzten dort mehr als 80 Plöner Ebereschen, Birken, Erlen, Hainbuchen und andere heimische Laubbäume.

Bolzplatz an der Fünf-Seen-Allee könnte sich eignen

Es wurde also weiter gesucht. Und nun drängt sich der städtische Bolzplatz am Ende der Fünf-Seen-Allee als eine Möglichkeit auf. Einige Jugendliche haben sich Montagnachmittag das Areal angesehen. Es liegt zwar etwas außerhalb, doch das sei für die Radler kein Problem. Viele von ihnen hatten sich bereits fürs Övelgönne-Gelände engagiert und wurden enttäuscht. Trotzdem: Auch auf diesem Bolzplatz würden sie mit anpacken. Unterstützt werden sie vom Kinder- und Jugendbeirat der Stadt. Auch Winter liegt das Projekt am Herzen. „Hier ist nur eine kleine Änderung des Flächennutzungsplanes erforderlich“, sagt er. Der Stiftung Naturschutz gehört der benachbarte Wald, sie habe nichts gegen eine Dirtbahn auf dem Bolzplatz. Der Zaun als Abgrenzung bleibe ja stehen. Geklärt werden muss, was die Untere Naturschutzbehörde zu den Plänen sagt. Und der TSV Plön. Denn der ist derzeitig Nutzer des Platzes. Vorsitzender Dieter Willhöft bestätigte im Gespräch mit unserer Zeitung: „Der Platz wird von uns gepflegt und gemäht.“ Vor allem Freizeitsportler spielen dort.

TSV muss noch die Fußballabteilung fragen

„Ich habe da noch nie jemanden Fußball spielen sehen“, erzählt Winter. Willhöft ist da vorsichtiger in den Formulierungen – mit Blick auf die angespannte Sportanlagensituation in Plön. Denn die Kicker müssen ja irgendwo trainieren. Im Schiffsthal nicht, weil dann die Platzqualität für den Spielbetrieb leiden würde. „Außerdem sind da zurzeit einige unserer Sportgruppen, die wegen Corona nicht in die Halle dürfen“, sagt er. Im Schlossgarten sei man von der Kreisverwaltung abhängig und der Ksour-Essaf-Platz in Stadtheide sei eh schon überlastet. „Wir müssten eine Anfrage an die Fußballabteilung stellen, ob die sich vorstellen könnten, auf den Bolzplatz zu verzichten“, so Willhöft. Da sei noch nichts final abgeklärt. Am heutigen Dienstag soll ein Gespräch mit dem Bürgermeister stattfinden.

Derweil plant Winter schon vorsichtig. Wenn der Flächennutzungsplan geändert wird, dauert das mit allem drum und dran vielleicht drei bis vier Monate. Dann könnte ein Bagger anrollen. „Eine Kostenschätzung haben wir noch nicht, aber das sind ja nur Erdarbeiten.“ Für Spielgeräte stehen im städtischen Haushalt jährlich 15000 Euro zur Verfügung. Die könnten ja vielleicht auf dem Bolzplatz „verbuddelt“ werden. Oder es geht günstiger. Ein Baggerführer, der zur Cross-Szene gehört, soll schon in der Övelgönne seine Hilfe angeboten haben...