Plön

Kieler Nachrichten: Ist Ihnen seit dem 11.11. schon ein „ Plön Ahoi!“ über die Lippen gekommen?

Günther Kempa: Nein. Aber ich habe am 11.11. meinem Vorstand in unserer WhatsApp-Gruppe ein „ Plön Ahoi!“ gewünscht.

Kein Karneval in diesem Jahr. Blutet Ihnen das Herz?

Wenn ich ehrlich bin, es blutet nicht das Herz. Wir müssen akzeptieren, dass wir eine Pandemie haben. Jeder muss sich an Regeln halten. Gerade wir, die in der Öffentlichkeit sind und auch die Seniorenheime betreuen und außerdem oft viele Gäste haben. Es ist besser, man bringt das alles auf null. Wenn man etwas streicht, geht die Welt nicht unter.

Haben Sie noch eine Hoffnung, dass Rosenmontag irgendetwas stattfindet?

Nein. Diese Karnevalssession ist gestrichen.

Aber im vergangenen Jahr lief noch alles normal?

Die Jubiläums-Session im 60. Jahr des Bestehens von Blau-Weiß ist im Winter noch zu Ende gebracht worden. Ich bin im Februar krank geworden. Der Elferratspräsident und die ganze Truppe haben das aber toll gemacht. Dafür danke. Dann kam die Pandemie. Sommerfest und Jahresversammlung wurden im Sommer abgesagt. Und auch der Rathaussturm am 11.11. fand nicht statt. Den haben wir einvernehmlich mit der Stadt Plön abgesagt. Im November wollten wir die Jahresversammlung nachholen, auch um die Gastronomie zu unterstützen – doch das klappte nicht. Es kam die Verschärfung und machte einen Strich durch die Rechnung. Aber wir werden alles nachholen.

Auch das Weinfest auf dem Plöner Marktplatz gab es nicht.

Das fand aber auch schon 2019 nicht statt. Nach 52 Jahren haben wir es eingestellt. Blau-Weiß hat eine Altersstruktur erreicht, mit der es schwierig wird, das Weinfest aufzubauen. Außerdem waren die ständig steigenden Gebühren ein Grund. Wir bedauern das sehr. Schließlich floss der Erlös in die Jugendarbeit. Bei der Kinder- und Jugendgarde ist dann umstrukturiert worden. Die Eltern und die Prinzengarde sind Mitglieder geworden.

"Wir sind längst kein Herrenclub mehr. Über unsere Frauenquote würde sich so mancher freuen."

Verabschiedet sich Blau-Weiß langsam von Plön? Prinzenball und Heringsessen finden auch schon lange nicht mehr in Plön statt.

Wir sind eine Karawane. Als es keinen Saal mehr in Plön gab, sind wir auf den Koppelsberg und dann ins Intermar nach Malente gezogen, dann weiter ins Hotel Ukleisee. Seit mehreren Jahren feiern wir nun schon in Schlüters Gasthof in Wankendorf. Ein Dank an Familie Schlüter und Mitarbeiter. Auch die Tollitäten kommen nicht mehr nur aus Plön. Wir haben viele Mitglieder aus dem Umland. Man muss mit der Zeit gehen. Wir sind zum Beispiel auch längst kein Herrenclub mehr. Über unsere Frauenquote würde sich so mancher freuen. Wir haben eine Vize-Elferratspräsidentin, eine Schatzmeisterin, eine Schriftführerin, zwei Gardebetreuerinnen…

Wie werden denn die Garden zurzeit bei Laune gehalten, wo keine Session stattfindet?

Erst wurde noch mit Abstand trainiert. Und dann ist der Ballettsaal umgerüstet worden. Trainerin Gaby Sajak trainiert mit ihnen jetzt digital, macht das alles per Video.

Aber Auftritte gibt es zurzeit nicht. Besuche in den Seniorenheimen sind auch nicht erlaubt. Werden die Garden und Karnevalisten dort vermisst?

Ja, sehr. Zu Weihnachten hatten die Kinder und Jugendlichen auf eigenen Wunsch Karten gebastelt und mit Versen versehen. Die Eltern haben die Karten in den Seniorenheimen vorbeigebracht. Und wir haben zahlreiche Rückmeldungen bekommen. Sie haben sich alle so gefreut, dass wir sie nicht vergessen.

Ist das in 61 Jahren Blau-Weiß-Plön die erste Session, die ins Wasser gefallen ist?

Tatsächlich nicht. 1991 wurde die Session wegen des Golf-Krieges im Januar abgebrochen. Die Prinzessin ist im November damals noch einmal proklamiert worden.

Wer ist denn amtierende Tollität?

Wir haben zurzeit niemanden, es ist ja niemand proklamiert worden. Im vergangenen Februar ist aber auch niemand abserviert worden. Denn in der Session in unserem Jubiläumsjahr hatten wir auf ein neues Prinzenpaar verzichtet und sind stattdessen noch einmal mit einigen Ex-Tollitäten aufgetreten. Das Prinzenpaar waren Liesel und Georg Breitenbach, der Prinz Rainer Kühl und die Prinzessin Barbara Kleinmann. Sie sollten darstellen, wie es bei uns in der Karnevalsgesellschaft läuft. Denn manchmal haben wir ein Prinzenpaar, manchmal einen Prinzen und manchmal eine Prinzessin. Wir sind sehr stolz, bisher jedes Jahr Tollitäten gehabt zu haben. Es gibt Gesellschaften, die halten das anders.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir hoffen auf die nächste Session.