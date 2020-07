Das Plöner Pastorenteam ist wieder komplett. Roland Scheel übernimmt die Seelsorge in der Landgemeinde Plön-Bösdorf. Zudem unterstützt er künftig die geistliche Arbeit in der Gemeinde Ascheberg. Der 61-Jährige tritt damit die Nachfolger von Ulrich Gradert an. Und Scheel hat einiges vor.