Plön

Die Wimpelkette teilt den Hof in zwei Zonen, damit die Kohorten getrennt bleiben. Vorher flatterte rot-weißes Band. Das mochte keiner leiden.

Kohorten-Bereiche werden wöchentlich getauscht

Lehrerin Claudia Hollstein von der 4a zeigt die Wimpel, die an der Leine den Hof teilt. Rechts spielen die Erst- und Zweitklässler in den Schulpausen, links die Dritt- und Viertklässler. In der nächsten Woche wird getauscht. „Weil es unterschiedliche Spielgeräte auf beiden Seiten gibt“, so die Lehrerin. Jetzt, zum Ende der Pause, spielen die Schüler nicht mehr, sondern erzählen stolz, was sie sich gewünscht haben.

Lilly wünscht sich mehr Bäume auf der Welt

„,Corona soll weg’, das hab ich geschrieben“, sagt Freda. Nuri wünscht sich, dass arme Leute mehr Geld kriegen sollen. Lillys Herzensangelegenheit ist, dass es auf der Welt mehr Bäume geben soll – „wegen CO2“, sagt sie. Sie weiß, was CO2 ist? „Aber sicher!“ Iven hat ein buntes Osterbild gemalt und allen Mitschülern und Lehrern damit „Frohe Ostern“ gewünscht.

Lehrer haben beim Bügeln der Wimpel geholfen

Claudia Hollstein hatte noch vor den Osterferien die Stoffe zurechtgeschnitten und dann in den Klassen verteilt. Kollegen haben dann beim Bügeln geholfen, damit die Schrift und die Zeichnungen fixiert wurden. Aufgehängt wurden die Wimpel am letzten Ferientag, flattern jetzt also seit einer Woche. Auch Eddas Wunsch-Wimpel hängt an der Leine. Die Neunjährige hofft, dass ihre Eltern die Impfung gut überstehen.

Henrik hofft, dass er „auf dem Gymmi“ neue Freunde findet und dort einen guten Start hat. Der Viertklässler wechselt im Sommer auf die weiterführende Schule. Lea möchte so gerne noch auf Klassenfahrt gehen, am liebsten nach Tönning. Bisan wünscht sich, dass der Krieg in Syrien aufhört, Anton hätte gerne ein neues Fahrrad und Paul will so gerne endlich seine Großeltern wiedersehen.