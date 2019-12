Bürgerbüro wird gut angenommen

Plön

Etwa 60 Besucher hätten das Angebot am Montagvormittag genutzt. Am Dienstag seien es vielleicht wegen des Wochenmarkts sogar noch mehr Kunden gewesen. „Das ist ein sehr schöner und angenehmer neuer Service“, bewertet Annette Fortmann die Einrichtung auf den ersten Blick als durchweg positiv. Während man in den dunklen Fluren des Rathauses oft ein bisschen unsicher sei, hinter welcher Tür der richtige Sachbearbeiter sitze und ob man nach dem Klopfen in das Büro eintreten dürfe, werde man hier freundlich angesprochen und zur richtigen Stelle gebracht oder aus dem Wartebereich abgeholt, lobt Fortmann, die zum Beantragen eines neuen Personalausweises zum Außenamt gekommen ist.

Plöner Bürgerbüro gibt auch Fischereischeine heraus

In den vier halb geschlossenen Arbeitsbereichen des Bürgerbüros sitzen drei Mitarbeiterinnen des Einwohnermeldeamts sowie ein Mitarbeiter des Ordnungsamts. Das Leistungsspektrum reicht von der An- oder Abmeldung des Wohnsitzes über die Ausstellung vorläufiger Ausweisdokumente und die Bestellung von Personalausweis und Reisepass

bis zur Ausgabe von Fischereischeinen. Auch Gewerbeanmeldungen können vor Ort erledigt und Beratungsgespräche zur Klärung von Zweitwohnungssteuerbescheiden geführt werden. „Wir können die gleichen Serviceleistungen wie im Rathaus anbieten“, berichtet Conny Winter.

Geschlossener Raum für vertrauliche Gespräche

Zudem biete das Bürgerbüro durch seinen hellen und offenen Raum für alle Beteiligten eine "sehr freundliche" Atmosphäre, die sich auch auf die Stimmung aller Beteiligten auswirke. „Man sitzt zwar ein bisschen wie auf dem Präsentierteller, aber wenn es zu öffentlich wird, bieten die Kabinen ausreichend Privatsphäre.“ Und für vertrauliche Gespräche gebe es einen geschlossenen Raum sowie die Büros im Rathaus. Genau diese seien allerdings für ältere Senioren und junge Mütter oft schwer zu erreichen, stellte Inge Boll fest, die mit Kinderwagen und Baby das Bürgerbüro angesteuert hat. „Diese Barrierefreiheit ist für mich der größte und entscheidende Vorteil“, sagt Boll. „Das Ruckelpflaster und das Treppensteigen am alten Rathaus ist mit einem Kinderwagen schon eine Herausforderung, um das Wort Zumutung zu vermeiden“, sagt Boll. Diese Zeiten seien jetzt glücklicherweise vorbei. „Diese Einrichtung ist wirklich bürgernah.“

Info: Bürgerbüro Plön, Otto-Haack-Haus, Lange Straße 22, Tel. 04522/5050. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

