Kunst mit Klopapier bringt Spenden ein

Die Ärztin, die gerade auf Präventivmedizin umsattelt und angehende Yogalehrerin ist, hat mit Fotografie sonst wenig zu tun. Mit Toilettenpapier auch nicht. „Und wir haben das auch nicht gehortet“, erzählt sie. Die Frage hat sie schon öfter gehört.

Den Anstoß zu ihrer Aktion gab ein künstlerisches Angebot aus Münster, über das sie im Internet gestolpert war. „Das war ein Stillleben mit Klorollen. Ich fand es witzig und hätte es gerne gekauft. Aber ich war zu spät.“ Und dann wurde sie selber kreativ. Nicht für sich. Ein Foto von den zahlreichen Stillleben mit Toilettenpapier, die sie im Esszimmer vor der frisch grün gestrichenen Wand arrangierte, hat sie selber noch gar nicht aufgehängt. Aber unzählige Male verkauft. Unter dem Motto Klorona-Stillleben.

„Spaghetti a la Corona“ oder "Darf's noch etwas Mehl sein?"

Die Utensilien für die Stillleben waren schnell zusammengesucht. Nudeln zum Beispiel, die in der Klorolle wie ein Blumenstrauß stecken. Der Titel für dieses Werk liegt auf der Hand: „Spaghetti a la Corona“. Toilettenpapier plus etwas Mehl und Hefe wurden zu „Darf’s noch etwas Mehl sein?“. Oder die ausgepustete, noch qualmende Kerze neben drei Rollen Klopapier – eben „Schall und Rauch“. Tochter Clara (6) meldet sich zu Wort. „Die Kerze habe ich ausgepustet“, berichtet sie.

Spendenaktion läuft bis zum 28. April abends

Clara und Zwillingsschwester Ida sowie Lotte (3) haben ihre Mutter bei der künstlerischen Aktion tatkräftig unterstützt. Zeit war ja genug, der Kindergarten hat ja geschlossen. Die Mädels freuten sich über die Abwechslung. Und warum bekommt der Wildpark Eekholt den Erlös? „Die Mädchen sind einmal im Jahr mit dem Kindergarten dort, wir als Familie fahren auch regelmäßig hin“, erzählt Cornelia Kohlhardt. Und die Mädchen schwärmen sofort wieder von Eseln, Wölfen, Eulen, Dachsen, Waschbären und Seeadlern – „und ein Storch heißt Lotte“ – wie die Jüngste der Schwestern. Bis Mittwochmittag hatten die Kohlhardts schon so viele Fotos verkauft, dass fast 700 Euro zusammengekommen sind. Bis Dienstagabend läuft die private Spendenaktion noch. Und: Das Geld, was dem Wildpark im April gespendet wird, will die Itzehoer Versicherung verdoppeln.

Stillleben mit dem Mobiltelefon abfotografiert

Lotte war es, die zu Beginn der Aktion fragte „Was ist ein Stillleben?“. Ida hatte eine einfache Erklärung parat: „Wenn Mama unter dem Esstisch sitzt und mit ihrem Handy Fotos macht.“ Tatsächlich sei das die beste Perspektive gewesen, erklärt Cornelia Kohlhardt schmunzelnd. Die Aufnahmen hat sie wirklich mit ihrem Mobiltelefon gemacht. Ein Plöner Fotohändler lieferte Abzüge, im DIN A 4- und im Postkartenformat. Sie verschickte Collagen per Whatsapp an Verwandte, Freunde und Bekannte, die leiteten alles weiter. Und so trudelten unzählige Bestellungen in Plön ein, aus der näheren Umgebung, aber auch Stockholm und Berlin. „Vielleicht kommen bis Dienstagabend noch ein paar dazu. Dann wird die Spendensumme noch höher“, hofft sie. Die großen Abzüge verkauft sie für acht Euro, die kleinen für 4,50 Euro (im Fünfer-Set 35/20 Euro). Kontakt kann per E-Mail aufgenommen werden: corneliafloehr@gmx.de.

