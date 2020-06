Am Sonnabend wird angepackt. Mitglieder der DLRG Plön wollen das Inselhaus an der Badestelle auf der Prinzeninsel fit für die Saison machen. Ab Beginn der Sommerferien soll die Wache am Strandbad wieder besetzt sein. Am „Fahrplan“ wird gearbeitet. Und der imbiss soll auch geöffnet werden.