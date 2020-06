Plön

Knapp 25 Demonstranten versammelten sich am Dienstag, 30. Juni, vor dem Gebäude der Kreisverwaltung, um Landrätin Stephanie Ladwig und Kreis-Veterinär Jan Sassen erneut auf das LPT Löhndorf aufmerksam zu machen, sagte Susanne Wiltfang aus dem Organisationsteam der Mahnwache Gut Löhndorf.

Für die Tierschützerin ist es unverständlich, dass das LPT-Labor in Löhndorf (Gemeinde Wankendorf) noch nicht geschlossen wurde. "Vielleicht liegt es daran, dass dort keine Hunde oder Affen wie in Hamburg gehalten werden, sondern "nur" Kleintiere wie Kaninchen oder Ratten. Aber Tier ist Tier."

Demonstranten stellten aktuelle Tierversuche aus dem LPT-Labor nach

Während der Aktion vor dem Gebäude der Kreisverwaltung stellten die Tierschützer drei Versuche nach, die auf Gut Löhndorf durchgeführt werden sollen. "Den Kaninchen wird dort Glyphosat in die Augen geträufelt, Wachteln bekommen Unkrautvernichter über eine Sonde in den Magen verabreicht und Ratten werden in eine Röhre gesperrt und mit Kupferstaub eingenebelt", sagte Wiltfang.

"Unser Ziel ist es, das LPT-Labor schließen zu lassen und darüber hinaus Tierversuche ganz abzuschaffen, fügte eine Demonstrantin hinzu.

Bereits im letzten Jahr hatte es Mahnwachen und Demonstrationen gegen LPT gegeben. Auslöser der Proteste waren Informationen des Vereins Soko Tierschutz, nach dessen Erkenntnissen das Unternehmen LPT zahlreiche Tierversuchsstudien mit Glyphosat durchführte. Schwerpunkt der Tests sei dabei das Labor auf Gut Löhndorf gewesen.

Kreis Plön führt regelmäßig Kontrollen ohne Vorankündigung bei LPT durch

Die Demonstranten haben einen offenen Brief mit ihren Forderungen an die Landrätin des Kreises Plön sowie an das Umweltministerium in Kiel gesendet. Eine Antwort gab es noch nicht.

Aus der Kreisverwaltung hieß es jedoch, dass der Kreis Plön die Entwicklung bei LPT genau beobachte und bei gegebenem Anlass unverzüglich die entsprechenden Maßnahmen ergreifen werde. "Regelmäßig werden routinemäßige und anlassbezogene Kontrollen durchgeführt. Insbesondere die Kontrollen der Tierhaltung finden ohne Vorankündigung statt. Denn selbstverständlich hat der Tierschutz im Kreis Plön eine hohe Priorität", sagte Pressesprecherin Nicole Heyck. "Bei der Qualität des Tierschutzes gibt es keine Abstriche für einzelne Tierarten. Der Tierschutz gilt somit auch für Ratten und Mäuse, insbesondere wenn diese in einer Versuchseinrichtung gehalten werden."

