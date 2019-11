Die Narren regieren das Rathaus

Plön

Die anschließenden, traditionell eher launigen Reden nutzten die Elferratsmitglieder auch, um Stadtverwaltung und Kommunalpolitik die Leviten zu lesen. In Plön wurde die Session am 11.11. um 11.11 Uhr mit ungewöhnlichen ernsten und offenen Worten eröffnet.

Kaum war das dreifache Plön Ahoi verklungen und das erste Glas Sekt auf eine schöne Karnevalszeit getrunken, schnitt Elferratsmitglied Wolfgang Stegmaier mit der Bemerkung „Apropos Sekt – reden wir mal über das Weinfest“ ein für alle Beteiligten eher unerfreuliches Thema an. „Wir haben damit viel Werbung für die Stadt Plön gemacht und mussten am Ende immer mehr für die Nutzung des Marktplatzes bezahlen“, sagte Stegmeier. So habe man nicht zuletzt aufgrund stark gestiegener Gebühren das Weinfest nach mehr als 50 Jahren nicht mehr ausrichten können. „Wir hätten da mehr Unterstützung von der Stadt erwartet“, sagte Stegmaier.

Gema-Gebühren deutlich erhöht

Wohl auch mit Sorge über die zu kippen drohende Stimmung relativierte Blau-Weiß-Präsident Günther Kempa den Vorwurf. Ehrlicherweise müsse man zugeben, dass auch die Gema-Gebühren deutlich erhöht worden seien und man neuerdings auch aus steuerrechtlichen Gründen weitere Kosten wie für den Transport des Bierwagens hätte tragen müssen. „Wenn unter dem Strich dann nichts mehr übrig ist, sondern du vielleicht sogar noch draufzahlen musst, kannst du dir diese Veranstaltung nicht mehr leisten“, so Kempa.

Hinzu komme auch, dass die aktiven Mitglieder der Karnevalsgesellschaft im Schnitt älter würden. „Am Ende haben uns Altersstruktur und der Kostenfaktor zur Aufgabe gezwungen“, betonte Kempa. Mittlerweile seien die Buden und die Biertischgarnituren verkauft. „Die Sache ist jetzt abgehakt.“

Weinfest in Eigenregie der Stadt Plön ?

Bürgermeister Lars Winter mochte den Vorwurf nicht ganz unkommentiert im Raum stehen lassen. Zum einen habe es stets die Möglichkeit gegeben, einen Teil der Sondernutzungsgebühr auf Antrag zu kürzen, was in der Vergangenheit auch oft geschehen sei. Zum anderen könne er die Karnevalsgesellschaft nur ermuntern, Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit oder die sogenannten Hand- und Spanndienste der Stadt zu beantragen. „Diese Anträge müssen allerdings auch gestellt werden“, erklärte Winter. Das sei nicht immer ganz so einfach, weil die Karnevalsgesellschaft aus verschiedenen steuerrechtlichen Gründen nicht als gemeinnütziger Verein anerkannt sei, räumte Kempa ein.

Zudem habe die Stadt auch geprüft, das Weinfest in Eigenregie zu veranstalten. „Das hätten wir nicht geschafft, ohne unser Engagement bei anderen Veranstaltungen zu kürzen“, stellte Winter fest.

Bei der Übergabe des Rathausschlüssels dominierte wieder die Hoffnung auf eine schöne fünfte Jahreszeit mit Prinzenball und vielen Auftritten in der Session sowie die Aussicht, bei späteren städtischen Festen miteinander feiern zu können.

