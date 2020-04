"Ich mag die Abwechslung"

Plön

Frau Taube, bereuen Sie, die Fachbereichsleitung übernommen zu haben?

Birte Taube: Nein. Keinen einzigen Tag. Allerdings sage ich auch ,Augen auf bei der Berufswahl‘. Wer ins Ordnungsamt geht, muss mit besonderen Herausforderungen rechnen. Gut, Corona ist jetzt eine sehr große Herausforderung. Ich habe am Anfang nicht geglaubt, dass Corona solche Ausmaße annimmt, das habe ich nicht abschätzen können.

Und dass es Ihnen und den Kollegen viel Mehrarbeit verschafft...

Ja, aber Plön, Ascheberg und Bösdorf sind überschaubar. Und ich habe Kollegen, die mich unterstützen. Hier in Plön haben wir die kleine Fußgängerzone und sprechen lieber persönlich mit den Gewerbetreibenden. Lieber, als etwas digital zu verbreiten. Wir gehen zu den Geschäftsleuten in die Läden und müssen dort die Verordnungen umsetzen. Aber wir stoßen auf sehr viel Verständnis, auch in der Bevölkerung. Sicherlich wird mal Kritik geübt. Als Anfeindungen würde ich das aber nicht bezeichnen.

Sie sind also von Geschäft zu Geschäft gegangen?

Am meisten haben uns die Imbisse beschäftigt, zum Teil gab es zwei oder dreimal pro Woche neue Regeln. Erst wurde Außer-Haus-Verkauf erlaubt, dann durfte nur telefonisch oder per Mail Kontakt aufgenommen werden, schließlich wurde erklärt, dass im Umkreis von 100 Metern nichts verzehrt werden darf.

Jetzt darf wieder persönlich bestellt werden.

Die 100-Meter-Regel bleibt aber bestehen. Man muss mit den Betreibern im Gespräch bleiben. Und man muss versuchen, alles mit Augenmaß zu regeln.

Gibt es Anrufe von Denunzianten?

Ich mag das Wort Denunziant nicht so gerne. Ja, es gibt auch mal Hinweise von aufmerksamen Bürgern. Kurz nachdem die Geschäfte schließen mussten hörten wir, dass in einem Laden Licht brennt, die also geöffnet haben. Da ging das Licht aber per Zeitschaltuhr an.

Was ist mit anonymen Anrufen?

Generell gehen wir auch anonymen Hinweisen nach. Zum Beispiel im Bereich Tierwohl. Ein Tier wird misshandelt oder nicht gut gehalten. Da muss oft schnell gehandelt werden. Und ich geh lieber einmal zu viel hin und guck mir das Tier an. Entschuldige mich, wenn alles gut ist. Das ist besser, als wenn wirklich etwas passiert.

Was fällt noch in den Aufgabenbereich des Ordnungsamtes?

Das ist eben der Tierschutz, aber auch Gewerbeanmeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Obdachlose, Veranstaltungen, Sondernutzungen, Parkraumüberwachung und Feuerwehrangelegenheiten, um einiges zu nennen. Es ist sehr abwechslungsreich. Man kommt morgens zur Arbeit und weiß nicht, was einem den Tag über passiert. Teilweise muss man sehr schnell reagieren.

Das ist das Team Ordnungsamt. Was ist für sie als Leiterin des Fachbereichs Bürgerservice dazugekommen?

Zum Fachbereich 1 gehören auch das Standesamt, das Einwohnermeldeamt mit dem neuen Bürgerbüro, das Team Jugend und Familie mit dem Jugendzentrum, das Sozialamt, die Poststelle – insgesamt rund 20 Mitarbeiter. Für die möchte ich ansprechbar sein, gegebenenfalls auch für ihre Ängste und Nöte. Zwei einzelne Tage war ich im Homeoffice. Jetzt zeige ich hier Flagge.

Es wird Kritik laut, dass die Parkraumüberwacher auch jetzt Knöllchen schreiben, obwohl auf den Parkplätzen kaum etwas los ist. Lohnt das überhaupt oder wären die Mitarbeiter an anderer Stelle jetzt nicht besser eingesetzt?

Wir machen es ja nicht, weil es sich lohnen soll. Die Rechtsstaatlichkeit wird weiter gewahrt. Nur weil Corona ist, sind nicht alle Regeln weggefallen. Und nur weil das Rathaus geschlossen ist, bedeutet das nicht, dass nicht gearbeitet wird. Tatsächlich sind die Überwacher wegen der leeren Parkplätze nicht ausgelastet, weil nicht so viele Fahrzeuge zu kontrollieren sind. Sie helfen deshalb im Innendienst und unterstützen auch andere Fachbereiche.

Man merkt, dass Sie ihren Job gerne machen. Seit 1995 arbeiten sie im Ordnungsamt. Wollten Sie nie in eine andere Abteilung?

Nach meiner dreijährigen Ausbildung hier im Rathaus zur Verwaltungsfachangestellten war ich drei Jahre im Einwohnermeldeamt. Seit 2003 bin ich Verwaltungsfachwirtin. In Armin Kirchner hatte ich einen wunderbaren Mentor. Natürlich gab es Anfragen, in andere Bereiche zu wechseln. Mir wurden Stellen im Sozialamt oder in der Kasse angeboten. Das habe ich abgelehnt. Kirchner hat dann immer gesagt , Birte, bleib im Ordnungsamt, es wird sich schon irgendwas für Dich ergeben‘. Ich bin in dieses Aufgabengebiet reingewachsen, mag die Abwechslung. Ich habe mich mit den Aufgaben meistens wohlgefühlt. Nicht jede Entscheidung ist einfach zu fällen und trifft auch nicht immer auf Verständnis. Aber grundsätzlich mache ich die Arbeit mit den Bürgern gern. Außerdem habe ich tolle Kollegen. Ohne die könnte ich das Amt nicht so gut ausfüllen.

