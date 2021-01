Plön

„Wir haben mittlerweile 60 Laptops, um unseren Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, von zu Hause aus zu arbeiten“, sagt Bürgermeister Lars Winter. Er selber sitzt auch ab und zu am heimischen Esstisch vor dem Bildschirm, nimmt an Video-Konferenzen von Stadtheide aus teil.

107 Mitarbeiter hat die Stadt Plön. In der Kernverwaltung sind es 53 (inklusive Hausmeister und Reinigungskräften), dazu kommen das Soziale Dienstleistungszentrum im Alten E-Werk, die Tourist-Info, die Bücherei und das Schwimmbad. „Nahezu allen, die die klassischen Verwaltungsaufgaben machen, kann angeboten werden, im Homeoffice zu arbeiten“, sagt Volker Ohms, der den Fachbereich 2 (Finanzen und interner Service) im Rathaus leitet. Alle gleichzeitig? – Nein, es gibt tatsächlich Schichtpläne. Das sogenannte rollierende Verfahren, damit immer die Hälfte der Angestellten im Rathaus vor Ort ist. So ist auch sichergestellt, dass bei einem Corona-Ausbruch unter den Mitarbeitern die Verwaltung arbeitsfähig bleibt.

PlönBad-Mitarbeiter sind in Kurzarbeit

Für einige Bereiche ist Homeoffice kaum möglich: Im Bürgerbüro zum Beispiel, aber auch im Standesamt. Hausmeister und die Reinigungskräfte können selbstverständlich nicht von zu Hause aus arbeiten. Eine Sonderstellung in dem Corona-Konstrukt der Stadtverwaltung haben die zehn Mitarbeiter des PlönBads. Sie sind in Kurzarbeit – für den öffentlichen Dienst ein Novum. „Im März haben wir das noch nicht angewandt“, erklärt Ohms. Beim ersten Shutdown wurde die Technik des Schwimmbads gewartet und liegengebliebene Aufgaben abgearbeitet. Jetzt sind die Mitarbeiter nur noch in Teilzeit beschäftigt, behalten die Technik im Blick oder unterstützen Bürgerbüro oder Postzentrale.

Frühstückspausen finden jetzt am Platz statt

Wer im Rathaus im Büro sitzt, hat jetzt in der Regel ein Einzelzimmer, um die Kontakte so gering wie möglich zu halten. „Auch die Frühstückspause findet jetzt am Platz statt“, sagt Winter. Und Besprechungen werden online als Videokonferenzen abgehalten – „auch wenn die Beteiligten alle im Rathaus sind.“ Sicherheit geht vor.

Der Bürgermeister lobt aber auch die Plöner. Die Besuche im Rathaus sind stark zurückgegangen. „Nur wenn es unbedingt notwendig ist, werden Termine gemacht“, sagt er. Viele Mitarbeiter genießen derweil die flexibleren Arbeitszeiten im Homeoffice, können ihre Kinder zum Beispiel vormittags beim Home-Schooling begleiten und sich danach an den Rechner setzen. Die digitale Vernetzung steht.

Dass die Stadtverwaltung im Rathaus an einem neuen Raumkonzept feilt, hat dann eher nichts mit Corona zu tun. „Es muss wegen des Brandschutzes neu aufgestellt werden“, sagt Winter. Einige Büros müssen aufgelöst und stattdessen als Rettungsweg deklariert werden. Deshalb wird auch nach der Pandemie nicht mehr jeder Mitarbeiter an seinem alten Platz sitzen…