Wie geht es weiter mit Stadtmarketing?

Plön

Die Zukunft erscheint recht ungewiss. Strauchelt der Verein? Die stellvertretende Vorsitzende Birgit Böhnke und Kassenwart Sönke Knoll sind nun vorerst der geschäftsführende Vorstand des Vereins, Schriftführer ist Torben Martens. Außerdem gibt es noch drei Beisitzer: Sabine Stier, Oliver Langner und Lars Winter. „Bis auf zwei Beisitzer sind alle Posten neu zu besetzen“, erzählt Birgit Böhnke.

Vereine haben Probleme, den Vorstand zu besetzen

Klingt nicht gut, denn wie schwer es ist, Freiwillige fürs Ehrenamt zu finden, weiß inzwischen fast jeder Verein in Plön. Viele Geschäftsinhaber waren schon mal im Vorstand, denn der Verein Stadtmarketing hat eine lange Geschichte. Will es nicht vielleicht nochmal jemand versuchen?

Es geht immerhin um viel. Der Stadtmarketingverein hat viele Projekte initiiert: Maibaumaufstellen, Kulturnacht, Strandkörbe in der Fußgängerzone, verkaufsoffene Sonntage, das Plöner Wintermärchen, die Weihnachtsbeleuchtung...

Als SPaS vor 15 Jahren gegründet

Im Oktober 2005 ist der Stadtmarketingverein gegründet worden. Damals noch unter dem Namen SPaS – was für Stadtmarketing Plön am See stand. Es war faktisch das Zusammenlegen des Handels- und Gewerbevereins (HGV), der Ortshandwerkerschaft und des Vereins Zukunft in Plön (ZiP). 15 Jahre später schwächelt der Verein, der Spaß an der Sache scheint vorbei. „Alle Vorstandsmitglieder können die anfallenden Arbeiten nur unter großem persönlichen Einsatz leisten und sind an der Grenze des Möglichen angekommen“, schrieb der Vorstand schon im Januar an seine Mitglieder.

Wenn sich niemand findet, droht die Auflösung

Irgendwann wird die Jahresversammlung des Vereins nachgeholt. Das Datum steht noch in den Sternen. Wie dann die Versammlung und vor allem die Vorstandswahlen ablaufen, erst recht. Und wenn sich niemand zur Wahl stellen möchte? „Wenn sich während der Jahresversammlung kein geschäftsführender Vorstand findet, dann gibt es fünf bis sechs Wochen später eine außerordentliche Mitgliederversammlung mit dem Tagesordnungspunkt Auflösung des Vereins“, erklärt Birgit Böhnke.

Doch wenn während der Jahresversammlung ein erster Vorsitzender gewählt wird, kann er sich ein Team zusammenstellen und den Verein auf neue Füße stellen. Nur: Zurzeit ist ein Kandidat nicht in Sicht. Wird es also womöglich sehr, sehr ruhig in der Innenstadt? „Aus meiner Sicht ist es sehr wünschenswert und notwendig, dass Aktivitäten in der Stadt stattfinden“, formuliert es Birgit Böhnke. Die Stadt würde vieles sicher unterstützen. Aber erst einmal muss jemand die Aktivitäten entwickeln.

