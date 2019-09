Geländespiele, Lagerfeuer, Zeltlager – das Abenteuer liegt für 120 Kinder und Jugendliche in Kirchbarkau direkt am Bothkamper See. Seit 25 Jahren betreibt die evangelische Gemeinde erfolgreich die Gemeindepfadfinder "Seeadler". Möglich wird das in dem 800-Seelen-Dorf durch Engagement und Teamwork.