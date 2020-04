Drei orientierungslose Fischotterwelpen wurden beim Landgang am Plöner Schwentine-Infozentrum aufgegriffen. Die Fehe, die die zehnwöchigen Jungtiere anscheinend in einem Tagesversteck am Flusslauf abgelegt hatte, ist vermutlich verunglückt. Der Nachwuchs wird von der Wildtierhilfe Fiel aufgepäppelt.