Die Urlauber sind da. Freie Tage zu Pfingsten, traumhaftes Wetter – da zog es viele von ihnen ganz offensichtlich nach Plön. In der Innenstadt und am See drängelten sich die Besucher. Ein freier Parkplatz fürs Auto war schwer zu finden. Ein freier Stellplatz für ein Wohnmobil pure Glückssache.