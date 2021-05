Plön

Sie waren grau, wirkten irgendwie schädderig und waren unansehnlich, sagen Raimund Paugstadt und Wolf-Günter Klingelhöller von der ISP. Und weil sich der Verein für ein bunteres Stadtbild einsetzt, wurde ein Künstler angeheuert. Aus diesen Kästen, die der Stadt Plön gehören, beziehen die Marktbeschicker ihren Strom. „Wir haben uns die Einwilligung der Stadt geholt“, erklärt Raimund Paugstadt. Bürgermeister Lars Winter sei sofort einverstanden gewesen.

Sieben Blumenkübel auf dem Marktplatz gehen schon auf die Rechnung der ISP. Jetzt sind die drei Stromkästen dazugekommen. Harald Boigs ging auf Motivsuche in Plön. „Ich habe mich inspirieren lassen“, erzählt er. Und er sprach sich mit Paugstadt und Klingelhöller ab.

Vom Prinzenhaus bis zum Parnaßturm

Einen Kasten verzierte der Sprayer mit Motiven von der Johanniskirche. Fachwerk ist zu erkennen, aber ebenso Bilder aus dem Inneren des Gotteshauses am anderen Ende der Innenstadt. Kasten zwei erhielt eine Ansicht des Prinzenhauses und auf der anderen Seite den Großen Plöner See. Kasten drei ziert jetzt das Niedersächsische Bauernhaus von der Prinzeninsel, umseitig ist der Parnaßturm zu sehen.

Eine „Wohlfühlatmosphäre“ sei für die Besucher der Außengastronomie auf dem Marktplatz geschaffen worden, sagt Paugstadt. Harald Boigs versteht sein Handwerk. Er hat freie Kunst studiert, arbeitet ohne Schablone, sprayt in ganz Schleswig-Holstein und war auch in Hamburg und Bremen aktiv. Und er verschweigt nicht, dass er in seiner Jugendzeit andere Motive hatte – illegale „Tags“. „Da musste ich für geradestehen und auch bezahlen“, sagt Boigs. Jetzt sei er aus dem Alter raus. „Ich habe inzwischen kein Verständnis mehr dafür, wenn jemand fremde Gebäude anschmiert. Das ist Vandalismus.“ Umso mehr versteht er sich jetzt als Brückenbauer zu den Jugendlichen, die tatsächlich etwas umgestalten wollen. „Für sie bin ich authentisch.“

Aufs Fingerspitzengefühl kommt es an

Zurück zu den Plöner Stromkästen. Boigs erklärt, dass Fingerspitzengefühl gefordert sei. Für die Spraydosen mit Farben auf Acrylbasis („nicht die aus dem Baumarkt“), gibt es verschiedene Sprühaufsätze. „Es ist wichtig, wie doll man drückt und in welchem Winkel man sprüht“, erklärt er. Bis zu fünf Stunden benötigte er pro Kasten-Seite. „Das kommt auf die Details an.“ Zum Schluss wurde alles überlackiert.

Initiative Schönes Plön sucht Sponsoren

„Sicher wird es bei der Betrachtung der Kunstwerke unterschiedliche Meinungen geben“, sagt Paugstadt. Ihm selber gefällt das Niedersächsische Bauernhaus am besten, seinem Vorstandskollegen Klingelhöller die Ansicht des Großen Plöner Sees. Die Initiative Schönes Plön würde die Verschönerung von tristen Kästen gerne fortsetzen, benötigt für die Finanzierung aber Sponsoren. Pro Kasten kostet das Besprühen 300 bis 400 Euro. „In der erweiterten Innenstadt stehen allein 30 Kästen“, sagt Klingelhöller.