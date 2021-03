Plön

Die Prinzeninsel ist aus dem Winterschlaf erwacht. Des Plöners liebstes Spaziergangsrevier wird vor allem bei strahlendem Sonnenschein auch von Besuchern aus gefühlt ganz Deutschland erwandert – wenn man nach den Autokennzeichen auf dem Parkplatz an der B430 geht.

1901 pachtete Kaiser Wilhelm II. die Insel für seine Söhne, die in Plön schulisch ausgebildet wurden. 1910 kaufte er sie. Auch nach Ende der Monarchie blieb die Insel im Eigentum des Hauses Hohenzollern. Auf die Prinzenfarm ins niedersächsische Bauernhaus ist längst Gastronomie eingezogen. Vor einem Jahr wurde alles coronabedingt geschlossen. Und Georg Friedrich Prinz von Preußen, Ururenkel von Kaiser Wilhelm II., machte sich zusammen mit seinem Geschäftspartner Andreas Mattfeldt Gedanken, wie die Prinzeninsel im neuen Glanz erstrahlen könnte.

Haupthaus, Pavillon und Gartenhaus strahlen in frischeren Farben

Dann wurde gewerkelt, saniert, umgebaut – im Bauernhaus und an den Außenanlagen. Monatelang gaben sich die Handwerker die Klinke in die Hand. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Haupthaus, Pavillon und Gartenhaus erstrahlen in frischeren Farben, im Inneren ist grundlegend saniert worden. Schon vor zwei Jahren war das Bauernhaus neu mit Reet eingedeckt worden. Der Biergarten ist vergrößert, die Terrasse neu gemacht. Die Stühle stehen aber hinterm Haus, sind gerade frisch abgeschliffen worden. 30 Biergartengarnituren stapeln sich da – noch.

In der Tür steht Wulf Jesse. Er leitet seit Jahresbeginn die Prinzeninsel Betriebs-GmbH. Der Plöner hatte erst im vergangenen Sommer mit seinem damaligen Geschäftspartner eine temporäre Beach-Bar an der Eutiner Straße aus dem Strandsand gestampft und und viele mit dem Konzept überrascht. Jetzt feilt er an dem gastronomischen Angebot auf der Prinzeninsel. Drei Wochenenden lang gab es erst aus dem kleinen Gartenhaus heraus, dann vom Pavillon aus Heiß- und Kaltgetränke und Snacks zum Mitnehmen. Das soll auch dieses Wochenende so sein, in der kommenden Woche von Dienstag bis Sonntag, 12 bis 16 Uhr.

Im Sommer stellt der Biergarten auf Selbstbedienung um

Wenn dann tatsächlich Außengastronomie erlaubt wird, will Jesse mit seinem Team am Dienstag, 23. März, durchstarten (montags ist Ruhetag – außer an Feiertagen). Im Biergarten (gut 200 Plätze) und auf der Terrasse (60) werde dann à la carte serviert. Später stellt der Biergarten auf Selbstbedienung um. Im benachbarten Pavillon (40 Plätze) ist dann die Ausgabe – Getränke, Fischbrötchen, Brezel. Im Sommer ist von 12 bis 21 Uhr warme Küche geplant, im Biergarten wetterbedingt noch länger Gelegenheit, die Atmosphäre auf diesem kaiserlichen Flecken im Großen Plöner See zu genießen. Das Restaurant im Bauernhaus bietet rund 50 Plätze.

Das kleine Gartenhaus wird zum Hofladen, wo Produkte vom Hof Viehbrook verkauft werden sollen. Schottische Hochlandrinder und eventuell auch Schafe ziehen im April/Mai auf drei Koppeln der Insel und später auch auf die Speisekarte des Hauses. Nachhaltigkeit wird groß geschrieben. Die vierte Koppel soll als Veranstaltungsfläche genutzt werden können. Eine mobile Bühne und technisches Equipment stehen bereit, es gab bereits Anfragen.

Elektro-Mobil pendelt vom Restaurant zum Parkplatz

Der Fußweg zum Niedersächsischen Bauernhaus bleibt wie er ist – rund zwei Kilometer lang durch den Wald. Der nächstgelegene Parkplatz ist der an der Bundesstraße 430. Dort will die Stadt Plön voraussichtlich ab Mai Parkgebühren kassieren. Schon jetzt ist bei gutem Wetter die Kapazitätsgrenze erreicht. „Es ist geplant, den Parkplatz zu erweitern“, erzählt Wulf Jesse. Und wer den Spaziergang zur Inselspitze scheut, kann zukünftig aufs Elektromobil umsteigen. Der niederländische Bringo LPM-8 nimmt acht Personen mit. Noch fährt er nur bei Bedarf, später pendelt der Wagen zwischen Parkplatz, Beachclub am Prinzenbad und den Niedersächsischen Bauernhaus.

Lesen Sie auch:Teile des Max-Planck-Instituts werden abgerissen und neu gebaut

Auch das Pagoden-Festzelt ist längst aufgebaut, Service-Personal beginnt die Arbeit, Restaurantleiter und Küchenchef sind an Bord. „Wir sind ein Stammteam von zehn Festangestellten und Aushilfen. Noch suchen wir Köche“, sagt Jesse. Zäune werden noch erneuert, Fahrradständer gebaut. Und dann warten sie nur noch darauf, dass coronakonform losgelegt werden kann.