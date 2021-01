Plön

Sein Arbeitszimmer sieht ein bisschen so aus, als würde hier ein IT-Fachmann im Homeoffice werkeln. Zwei Bildschirme, eine Internetkamera, dazu das Tablet – und ein Handy liegt auch griffbereit. Um im Video-Unterricht gut verstanden zu werden, hat er außerdem noch in ein Konferenzmikrofon investiert. Einige hundert Euro kamen insgesamt zusammen. Dafür ist Manfred Rose (53) technisch jetzt gut aufgestellt. Das bekommt unter anderem seine Klasse 5d zu hören und zu sehen. Rose unterrichtet sie in Mathematik und NaWi. 26 Kinder.

Plön : Klassen sind in zwei Gruppen aufgeteilt

Um 7.45 Uhr geht es morgens am Computer los. „Die Klasse ist aber in zwei Gruppen aufgeteilt“, erklärt er. In jeder 60-Minuten-Unterrichtsstunde gibt es also 30 Minuten Unterricht mit dem Lehrer und 30 Minuten „eigenverantwortliches Arbeiten“, wenn die anderen Mitschüler im Videounterricht sitzen. Und ganz normale Pausen.

Digitaler Unterricht at its best. „Ich bin super stolz auf unsere Schüler, die ganz toll im Distanzunterricht mitmachen“, lobt er. Die gute alte Tafel an der Wand vermisst er nicht. Warum auch? Die gibt’s in der Schule am Schiffsthal nämlich schon länger gar nicht mehr. Dass das erste Active-Board, also die elektronische Tafel, in seiner Schule Einzug hielt, ist bereits mehr als zehn Jahre her. Inzwischen hat es jeder Klassenraum. Und jeder Klassenraum hat einen Rechner, der daran angeschlossen ist. Kreide hat ausgedient – die Gemeinschaftsschule macht locker vor, wie es technisch gehen kann.

Zwischen Sommerferien und Herbst-Lockdown geübt

„Wir Lehrer sind das digitale Unterrichten also schon gewohnt“, sagt Rose. Nur das Kommunizieren mit den Schülern via Video und Messenger ist neu. „Aber wir haben zwischen den Sommerferien und dem Herbst-Lockdown geübt, die Infrastruktur aufgebaut und die Zeit genutzt, den Kindern das Schritt für Schritt beizubringen“, erklärt der Lehrer. Videounterricht über Jitsi (datenschutzkonform, der Zugang läuft über Dataport, der Rechner steht in Altenholz), Aufgaben und Chat gibt’s über Nextcloud.

Was den Unterricht in diesen Wochen für die Lehrer schwieriger macht, ist der Wechsel zwischen Distanz- und Präsenzunterricht. Manfred Rose erledigt das per Fahrrad, er wohnt nicht weit von der Gemeinschaftsschule entfernt. Die Abschlussschüler werden in der Schule unterrichtet. Und wer sitzt noch im Schiffsthal? Es sind die Schüler, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen. Und die Kinder, die daheim kein entsprechendes technisches Equipment oder Netz haben. Sie nehmen vom Schiffsthal aus am Distanzunterricht ihrer Klassen teil, die Schule stellt die Hardware.

Nicht rund um die Uhr erreichbar sein

An drei Tagen pro Woche geht es für Manfred Rose hin und her, an zwei Tagen ist er nur online. Sein Arbeitszimmer hat er vor der ersten Live-Schalte mit seinen Schülern einer genauen Prüfung unterzogen. Welche Bilder hängen an der Wand hinter ihm? (Es sind Foto-Collagen von Reisen). Stehen die Familienfotos außer Sichtweite? Zu privat sollte es nicht werden. Tatsächlich gibt Rose zu, dass es schwierig ist, sich selber abzugrenzen. Wer extrem vernetzt ist, läuft Gefahr, rund um die Uhr erreichbar zu sein. Schüler stellen ihre Fragen zum Beispiel zu Mathematik-Aufgaben den ganzen Tag über per Messenger. Inzwischen blinken und tönen dann aber nicht mehr alle seine Endgeräte. Auf dem privaten Handy und Tablet hat er die Benachrichtigungsfunktion ausgeschaltet. „Sonst kommt man ja nie zur Ruhe“, sagt er. „Die Kinder verstehen das aber“, ist er sich sicher.

Gut gemachter digitaler Unterricht komme inhaltlich sehr an den Präsenzunterricht heran, meint Manfred Rose. Aber vor allem im sozial-emotionalen Bereich kann der Distanzunterricht das Lernen in der Schule nicht ersetzen. „Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich mich mit meinen Schülern wieder im Real Life treffen kann“, sagt er unumwunden. Und wenn er sich dann auch wieder mit den Kollegen direkt austauschen kann. Bis dahin sieht man sich – auf dem Bildschirm.