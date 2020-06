Geschichte als Blickfang

Plön

Wolf-Günter Klingelhöller von der Initiative Schönes Plön (ISP) interessiert sich für Geschichte – und will sie in der Fußgänger-Unterführung beim Bahnhof vermitteln. Fünf großformatige Tafeln informieren dort in den kommenden Monaten über die Geschichte Plöns.

Lokale Ereignisse in Relation zum überregionalen Geschehen

Von 1076 bis 2020 reicht die Spanne, die die ISP dort erklärt. Lokale Ereignisse immer in Relation zum regionalen und auch überregionalen Geschehen. 1236 erhielt Plön die Stadtrechte, 1633 wurde das Schloss gebaut, 1685 die Plöner Neustadt (mit Johanniskirche) gegründet – im gleichen Jahr wurde Johann Sebastian Bach geboren. Als in den 80er-Jahren des 19. Jahrhundertes die Elektrifizierung in Deutschland vorangetrieben wurde, errichteten die Plöner 1888 den Parnaßturm.

Es sind bereits die fünften „Blickfänger“, die die ISP in der Bahnunterführung aufhängt. Bisher waren es die Werke von Künstlern und Schülern, die hier präsentiert wurden. Jetzt sind es besonders informative Tafeln. „Am Interessantesten ist das Zusammenspiel der Ereignisse“, sagte Raimund Paugstadt, Vorsitzender der ISP. Der Macher dieses plakativen Geschichtsbuches, Wolf-Günter Klingelhöller, erklärt dazu: „Mich fasziniert es, zu geschichtlichen Ereignissen herauszufinden, was zeitgleich in der Welt passierte.“

Vier Monate lang recherchiert und vorbereitet

Die Auswahl der zusammengetragenen Ereignisse sei natürlich sehr subjektiv, Kritik durchaus berechtigt, sagte Klingelhöller. „Aber geändert wird nichts mehr“, fügte er schmunzelnd hinzu. Immerhin wälzte er vier Monate lang Geschichtsbücher und forschte im Internet. „Das hat Spaß gemacht“, sagt er. Bei der Umsetzung bekam Klingelhöller tatkräftige Unterstützung von seinem ISP-Vorstandskollegen Hermann Wessel.

600 Euro kommen aus der Vereinskasse

Die ersten „Blickfänger“ montierte die Initiative Schönes Plön im April 2017 in der Bahn-Unterführung. Es waren Plöner Stadtansichten. „Wenn wir eine neue Idee haben, wird gewechselt“, erzählt Paugstadt. Einige Monate werden die Geschichtstafeln jetzt aber hängen bleiben. Die 600 Euro für die Anfertigung der Tafeln hat die ISP dieses Mal komplett aus der Vereinskasse genommen. Wegen der Corona-Pandemie war der Verein nicht auf Sponsoren-Suche gegangen.

